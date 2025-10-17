Трампа после с разговора с Путиным заподозрили в нежелании помогать Киеву «Томагавками». Что произошло?

Bloomberg: Трамп изменил решение по Tomahawk после разговора с Путиным

Президента США Дональда Трампа заподозрили в нежелании помогать Киеву ракетами «Томагавк». К такому выводу на Украине пришли после разговора американского лидера со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Авторы отметили позитивный тон комментария Трампа по итогам разговора. «Во-первых, это может быть попыткой Трампа снять с повестки дня вопрос о передаче "Томагавков" Украине и, таким образом, снять угрозу резкой эскалации, которая могла бы за этим последовать. Трамп заявляет о прогрессе в мирном урегулировании, а значит уже и "Томагавки" не нужны, пока идет переговорный процесс с РФ», — говорится в материале.

The Mk 41 VLS is capable of launching a broad range of missiles, including the Standard Missile SM-2, SM-3, and SM-6 variants; the Tomahawk Land Attack Cruise Missile; the NATO Seasparrow and Evolved Seasparrow; and the Vertical Launch Anti-Submarine Rocket. Фото: U.S. Navy / AP

Если американский президент решит передать Киеву ракеты, позитивная риторика нужна для избежания моментального жесткого ответа Москвы, считают в издании. Но в то же время авторы уточняют, что после такого действия продолжение какого-либо диалога России и США выглядит сомнительно.

Трамп заявил, что США самим нужны ракеты Tomahawk

Как считает агентство Bloomberg, американский лидер изменил тон в разговоре с российским коллегой на конструктивный диалог в ущерб интересам Украины. Авторы статьи считают, что он дал понять об отсутствии намерений делиться «Томагавками» с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным.

На вопрос журналиста о том, пытался ли Путин отговорить его от продажи ракет Украине, Трамп ответил утвердительно. «Ну конечно. Что, по-вашему, он скажет? "Пожалуйста, продайте эти "Томагавки"", я очень вам благодарен?» — поинтересовался он.

«Нам нужны "Томагавки". У Соединенных Штатов их много, но они нам нужны. Мы не можем исчерпать их запасы ради нашей страны. Они нам тоже нужны», — сказал президент США, выступая перед прессой, и намекнул на отказ дать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому упомянутые ракеты.

В России заявили об ущербе отношениям России и США в случае передачи «Томагавк» Киеву

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о диалоге двух президентов. Путин заявил Трампу, что ракеты не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям России и США и урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, «Трамп на завтрашней встрече с Зеленским будет учитывать все соображения, выдвинутые Путиным в ходе телефонного разговора».

Помощник президента России Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Reuters отмечает, что беседа российского и американского лидеров произошла в тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский направлялся в Белый дом, чтобы добиться большей военной поддержки, включая наступательные ракеты большой дальности. «Однако примирительный тон Трампа после разговора с президентом России, по-видимому, поставил под сомнение возможность такой поддержки в ближайшем будущем», – пишет агентство.

16 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. По словам американского лидера, в ходе диалога был достигнут большой прогресс. Он также сообщил о будущей встрече с российским президентом в Будапеште.