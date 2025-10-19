Рядом с Лувром найдены оставленные грабителями вещественные доказательства

Le Parisien: Полиция нашла рядом с Лувром оставленные грабителями вещдоки

Французская полиция нашла рядом с Лувром оставленные преступниками вещественные доказательства. Об этом пишет Le Parisien.

Из публикации следует, что в ходе расследования преступления органы правопорядка обнаружили брошенные грабителями перчатки, рацию, паяльную лампу, бензин, одеяло и две болгарки. Также неподалеку от музея полицейские нашли желтый жилет, который злоумышленники использовали, чтобы выдать себя за рабочих. Предположительно, он был утерян при побеге с места преступления.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что грабители пробрались в здание Лувра со стороны, где проводились ремонтные работы. В зал в галерее Аполлона они попали, использовав строительную автолестницу. Нуньес не исключил, что грабителями Лувра могли быть иностранцы.

Об ограблении Лувра стало известно утром 19 октября. Неизвестные украли девять предметов из коллекции императора Наполеона.

