Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:37, 19 октября 2025Мир

Рядом с Лувром найдены оставленные грабителями вещественные доказательства

Le Parisien: Полиция нашла рядом с Лувром оставленные грабителями вещдоки
Наталья Обрядина1

Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Французская полиция нашла рядом с Лувром оставленные преступниками вещественные доказательства. Об этом пишет Le Parisien.

Из публикации следует, что в ходе расследования преступления органы правопорядка обнаружили брошенные грабителями перчатки, рацию, паяльную лампу, бензин, одеяло и две болгарки. Также неподалеку от музея полицейские нашли желтый жилет, который злоумышленники использовали, чтобы выдать себя за рабочих. Предположительно, он был утерян при побеге с места преступления.

Материалы по теме:
Пенсионеры нашли безделушку, которую продали за миллионы евро. Она оказалась артефактом, вызвавшим международный скандал
Пенсионеры нашли безделушку, которую продали за миллионы евро. Она оказалась артефактом, вызвавшим международный скандал
3 ноября 2023
«Он преступник, но у него много других достоинств» Как наглый вор украл часы французской королевы и более 20 лет водил за нос полицию и Моссад
«Он преступник, но у него много других достоинств»Как наглый вор украл часы французской королевы и более 20 лет водил за нос полицию и Моссад
13 февраля 2021

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что грабители пробрались в здание Лувра со стороны, где проводились ремонтные работы. В зал в галерее Аполлона они попали, использовав строительную автолестницу. Нуньес не исключил, что грабителями Лувра могли быть иностранцы.

Об ограблении Лувра стало известно утром 19 октября. Неизвестные украли девять предметов из коллекции императора Наполеона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лувр в Париже ограбили за несколько минут. Из музея украли вещи из коллекции украшений Наполеона и императрицы

    Зеленский ответил на вопрос об участии в переговорах в Будапеште

    Бросившую младенца в коляске у помойки россиянку заключили под стражу

    Многодетный россиянин приревновал жену и размахивал ножом при детях

    Рядом с Лувром найдены оставленные грабителями вещественные доказательства

    Водитель пикапа упал с 91-метровой высоты, выжил и сам ушел от спасателей

    Трамп порассуждал о возможных итогах конфликта на Украине

    Вратарь «Алании» отказался отбивать пенальти в матче Второй лиги

    В центре Москвы ограничат движение на два месяца

    Трамп сделал неутешительный для Украины вывод по поставкам оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости