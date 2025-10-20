Атаку Трампа на Колумбию объяснили

Дробницкий: Атака Трампа на Колумбию могла быть совершена ради торговой сделки

Атака США на лодку близ Колумбии и прекращение выплат южноамериканской стране вместе с обвинениями в поощрении наркотрафика могут иметь цель заключения новой торговой сделки между странами, высказался американист Дмитрий Дробницкий в беседе со «Взглядом».

Он предположил, что президенту США Дональду Трампу «нужна какая-то победа в Западном полушарии», касающаяся непосредственно его страны, и объектом тот выбрал вечную тему наркотрафика.

Дробницкий допустил, что Трамп и президент Колумбии Густаво Петро вскоре проведут «прекрасный телефонный разговор», по итогам которого объявят о совместной победе или уверенном векторе к прекращению наркотрафика, а также подпишут какое-нибудь торговое соглашение, выгодное для США.

При этом американист допускает, что непоследовательность и привычка распыляться не дадут Трампу ничего изменить по латиноамериканскому вектору.

Ранее Трамп сообщил об уничтожении большой подлодки с наркотиками, якобы направлявшейся в сторону США. С его слов, на борту судна находились четыре наркотеррориста, из которых двое были уничтожены. Петро же ответил, что это был катер, у которого отказал двигатель, и он лег в дрейф. Он также потребовал от Соединенных Штатов официальных разъяснений, так как атака была совершена в территориальных водах Колумбии.

Трамп также обвинил Колумбию в незаконном обороте наркотиков и остановил из-за этого все выплаты и субсидии со стороны Вашингтона.