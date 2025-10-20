Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:38, 20 октября 2025Мир

Атаку Трампа на Колумбию объяснили

Дробницкий: Атака Трампа на Колумбию могла быть совершена ради торговой сделки
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Luke Cla / U.S. Coast Guard

Атака США на лодку близ Колумбии и прекращение выплат южноамериканской стране вместе с обвинениями в поощрении наркотрафика могут иметь цель заключения новой торговой сделки между странами, высказался американист Дмитрий Дробницкий в беседе со «Взглядом».

Он предположил, что президенту США Дональду Трампу «нужна какая-то победа в Западном полушарии», касающаяся непосредственно его страны, и объектом тот выбрал вечную тему наркотрафика.

Дробницкий допустил, что Трамп и президент Колумбии Густаво Петро вскоре проведут «прекрасный телефонный разговор», по итогам которого объявят о совместной победе или уверенном векторе к прекращению наркотрафика, а также подпишут какое-нибудь торговое соглашение, выгодное для США.

При этом американист допускает, что непоследовательность и привычка распыляться не дадут Трампу ничего изменить по латиноамериканскому вектору.

Материалы по теме:
«Это угроза национальной безопасности». Трамп решил пойти на уступки Китаю. Что он задумал против России?
«Это угроза национальной безопасности». Трамп решил пойти на уступки Китаю. Что он задумал против России?
30 июля 2025
Трамп заявил о поражении подлодки с наркотиками на пути в США. Президент Колумбии обвинил его в гибели рыбака и призвал к ответу
Трамп заявил о поражении подлодки с наркотиками на пути в США. Президент Колумбии обвинил его в гибели рыбака и призвал к ответу
19 октября 2025

Ранее Трамп сообщил об уничтожении большой подлодки с наркотиками, якобы направлявшейся в сторону США. С его слов, на борту судна находились четыре наркотеррориста, из которых двое были уничтожены. Петро же ответил, что это был катер, у которого отказал двигатель, и он лег в дрейф. Он также потребовал от Соединенных Штатов официальных разъяснений, так как атака была совершена в территориальных водах Колумбии.

Трамп также обвинил Колумбию в незаконном обороте наркотиков и остановил из-за этого все выплаты и субсидии со стороны Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    Раскрыты подробности о выкатившемся за пределы полосы в Пулково самолете AZAL

    Очистные сооружения в российском городе вызвали вопросы у ФСБ

    В Кремле ответили на вопрос о планах России по обмену территориями с Украиной

    Названо число контактировавших с отравившимися россиянами лиц

    Мать 30 детей из российского города везла гуманитарку на СВО и попала в аварию

    В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

    Российская металлургическая компания признала отсутствие денег на дивиденды

    В России ребенок проглотил острый шип и попал в больницу

    Лежащие на полу люди во время рейда в московском ночном клубе попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости