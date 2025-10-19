Мир
06:51, 19 октября 2025Мир

Трамп заявил о поражении подлодки с наркотиками на пути в США. Президент Колумбии обвинил его в гибели рыбака и призвал к ответу

Президент Колумбии Петро потребовал от США ответа после поражения рыбацкой лодки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в социальной сети X потребовал от США ответа после того, как американские военные уничтожили лодку у побережья южноамериканской страны.

США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак не занимался наркотиками. Колумбийский катер лег в дрейф, и у него отказал двигатель

Густаво ПедроПрезидент Колумбии

Трамп сообщил об уничтожении «большой подводной лодки с наркотиками»

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил об уничтожении «большой подводной лодки с наркотиками» на пути в сторону Соединенных Штатов. Политик также добавил, что на борту судна находились четыре наркотеррориста, из которых двое были убиты.

Для меня было большой честью уничтожить очень большую подводную лодку с наркотиками на борту, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов по известному маршруту наркотрафика

Дональд ТрампПрезидент США

Трамп сообщил, что выжившие террористы вернутся в страны своего происхождения (в Эквадор и Колумбию) для судебного разбирательства. Также американский лидер показал видео уничтожения подводной лодки.

Трамп пообещал наносить удары по наркокартелям, связанным с Венесуэлой

15 сентября Трамп сообщил, что ВС США ликвидировали трех членов наркокартеля из Венесуэлы, занимавшихся доставкой наркотиков в Соединенные Штаты.

Позднее, 23 сентября, Трамп с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что США нанесут новые удары по наркокартелям, которые якобы связаны с Венесуэлой. «Каждому террористу-бандиту, провозящему наркотики в США, знайте: мы уничтожим вас», — предупредил глава Белого дома.

В начале октября глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о нанесении «смертоносного кинетического удара» по судну в международных водах вблизи Венесуэлы. По его словам, корабль был уничтожен вместе с экипажем.

14 октября американский лидер в соцсетях сообщил, что США нанесли удар по судну, которое якобы перевозило наркотики, рядом с берегом Венесуэлы. По словам американского лидера, удар был нанесен в международных водах, а атаку не пережили шесть наркоторговцев, находившихся на судне.

Россия осудила удары США по кораблям вблизи Венесуэлы

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ осуждает удары США по кораблям вблизи Венесуэлы. Дипломат назвал подобные атаки нарушением международного права и прав человека.

«Подобные действия вписываются только в пресловутую теорию американской исключительности, в соответствии с которой Соединенным Штатам можно все, а остальным странам только то, что Соединенные Штаты им позволят», — возмутился Небензя.

