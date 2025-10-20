«Никакого союзничества не будет». В дружественной России стране победил сторонник США. Чем это грозит Москве?

Профессор Хейфец: Победа Паса создает риски присутствия России в Боливии

Победа на президентских выборах в Боливии кандидата Родриго Паса создает «максимальные риски» для российского присутствия в стране, так как новый глава государства хочет пересмотреть подписанные с Москвой контракты. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец.

19 октября в Боливии состоялся второй тур президентских выборов. В финальном раунде за президентское кресло бились сенатор, сын бывшего главы государства Хайме Паса Родриго Пас и правый популист Хорхе Кирога.

Оба политика никак не связаны с правящей с 2005 года в стране левой силой «Движение к социализму» (MAS), которая занимает антиамериканские позиции и активно сотрудничала с Россией и Китаем. Также оба претендента заявляли о планах пересмотреть контракты, заключенные с Москвой и Пекином.

Показательно, что одним из первых Паса поздравил государственный секретарь США Марко Рубио, известный своим давлением на латиноамериканских левых. Он также понадеялся, что Боливия полностью восстановит контакты с Вашингтоном

Фото: Claudia Morales / Reuters

Каким проектам России в Боливии угрожает победа Паса?

В частности, Хейфец напомнил, что Россия и Боливия имеют важный договор по литию, который в латиноамериканской стране относительно дешево добывать. Этот металл имеет геополитическое значение, так как применяется в производстве аккумуляторов.

В 2023 году дочерняя компания «Росатома» Uranium One Group подписала с боливийской госкомпанией Yacimientos de Litio Bolivianos соглашение о создании комплекса по разработке этого металла стоимостью 600 миллионов долларов.

Риски для России высоки, если не сказать максимальны. Наше соглашение изначально было слабое, его конкретизации ждали только после выборов, когда станет понятно, кто победит. (...) Сейчас для нас оптимальным вариантом было бы, чтобы мы просто там сохранились хотя бы формально Виктор Хейфец профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ

Кроме того, Хейфец напомнил, что в Боливии с 2023 года в городе Эль-Альто действует российский центр ядерных исследований и технологий, являющийся самым высокогорным в мире. Он подчеркнул, что победа оппозиционных сил создает риски его закрытия.

«Среди старых боливийских элит есть ошибочное представление, что этот ядерный проект якобы был согласован с определенными "коррупционными моментами" со стороны боливийского правительства. И поэтому новые власти могут пересмотреть этот контракт», — отметил Хейфец.

При этом эксперт выразил надежду, что он может быть сохранен, так как приносит большие выгоды для Боливии.

Как приход к власти оппозиции поменяет отношения России и Боливии?

Как отметил Хейфец, победа оппозиционного кандидата сделает невозможным доверительный политический диалог, который ранее был между Россией и Боливией.

Политический диалог между Боливией и Россией на том же уровне, каким был во времена «Движения к социализму», станет абсолютно невозможен. В лучшем случае страна будет занимать нейтральную для нас позицию Виктор Хейфец профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ

«В худшем случае будет происходить дрейф в сторону США. В целом никакого союзничества с Россией ожидать не стоит», — резюмировал исследователь.

Фото: Adriano Machado / Reuters

Как смена власти в Боливии может обострить ситуацию в регионе?

Кроме того, латиноамериканист указал на риски эскалации ситуации в регионе. Долгие годы Боливия активно поддерживала президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который сталкивается с военным давлением администрации президента США Дональда Трампа. Победа Паса, не считающего венесуэльского лидера законным, лишь усугубит ситуацию.

Надо помнить, что Пас не считает Мадуро законным президентом. Соответственно, в этом вопросе он совершенно четко и ясно займет сторону США. И в целом его внешнеполитическая программа возвращения Боливии на международную арену предполагает нормализацию отношений с условным Западом Виктор Хейфец профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ

При этом Хейфец указал, что от новых властей Боливии не следует ожидать радикальных шагов в поддержке США, которые, например, допускает президент Аргентины Хавьер Милей.

«Резких движений Пас обещал не делать, посмотрим, насколько у него это получится. Вряд ли Боливия займет такую же позицию, как Аргентина Хавьера Милея. Да и, как мы видим, даже с ним можно работать. Но, тем не менее, этот крен в сторону США будет все равно заметен», — резюмировал профессор.