Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:41, 23 октября 2025Спорт

Российский шахматист ответил на обвинения после смерти американского гроссмейстера

Шахматист Крамник заявил, что не оскорблял Народицкого после его смерти
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский шахматист Владимир Крамник ответил на решение Международной шахматной федерации (FIDE) рассмотреть его высказывания в связи со смертью американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого. Его слова приводит «Матч ТВ».

Крамник выразил глубокое потрясение трагедией и подчеркнул, что не говорил ничего оскорбительного в адрес Народицкого. Он потребовал от FIDE предоставить конкретные цитаты, на которых основаны обвинения, заявив, что в противном случае действия федерации могут стать предметом судебного иска.​

Крамник отметил, что публично выражал обеспокоенность состоянием Народицкого, указывая, что пытался привлечь внимание к его проблемам, в то время как окружение шахматиста, по его словам, стремилось скрыть их.

Ранее комиссия по этике и дисциплине FIDE инициировала рассмотрение слов Крамника, касающихся смерти Народицкого. Отмечалось, что организация примет необходимые меры в случае, если будет установлен факт проявления неуважения.

О смерти Народицкого стало известно 20 октября. После этого пользователи сети утверждали, что Крамник оказал психологическое давление на американца, которое, по их мнению, привело к его смерти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

    В московской школе произошла давка

    Появилось видео уничтожения пункта дислокации ВСУ при помощи ФАБ-3000

    На Западе заявили о полном ядерном паритете России

    В Госдуме отреагировали на новые антироссийские санкции

    Каллас назвала новые антироссийские санкции признаком силы США

    В МИД отреагировали на запрет ЕС на импорт российского газа

    Россия передала Украине в 32 раза больше тел военных при обмене

    Российский шахматист ответил на обвинения после смерти американского гроссмейстера

    Российский военкомат освободил от службы 15 призывников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости