Российский шахматист ответил на обвинения после смерти американского гроссмейстера

Шахматист Крамник заявил, что не оскорблял Народицкого после его смерти

Российский шахматист Владимир Крамник ответил на решение Международной шахматной федерации (FIDE) рассмотреть его высказывания в связи со смертью американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого. Его слова приводит «Матч ТВ».

Крамник выразил глубокое потрясение трагедией и подчеркнул, что не говорил ничего оскорбительного в адрес Народицкого. Он потребовал от FIDE предоставить конкретные цитаты, на которых основаны обвинения, заявив, что в противном случае действия федерации могут стать предметом судебного иска.​

Крамник отметил, что публично выражал обеспокоенность состоянием Народицкого, указывая, что пытался привлечь внимание к его проблемам, в то время как окружение шахматиста, по его словам, стремилось скрыть их.

Ранее комиссия по этике и дисциплине FIDE инициировала рассмотрение слов Крамника, касающихся смерти Народицкого. Отмечалось, что организация примет необходимые меры в случае, если будет установлен факт проявления неуважения.

О смерти Народицкого стало известно 20 октября. После этого пользователи сети утверждали, что Крамник оказал психологическое давление на американца, которое, по их мнению, привело к его смерти.