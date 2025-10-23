В России высказались о запрете ЕС на оказание туруслуг в стране

АТОР: Российский турбизнес не ощутит запрета ЕС на оказание туруслуг в стране

Российский турбизнес не ощутит никаких последствий от решения Евросоюза (ЕС) запретить оказывать туристические услуги в стране, поскольку турпоток из европейских государств в Россию низкий. Такое мнение высказал в беседе с RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По словам собеседника издания, российские туроператоры и до новых санкций практически не реализовывали свой продукт европейским поставщикам. «Другое дело, что отельеры работают напрямую с платформами, через которые туристы могут бронировать отдельные элементы услуг, такие как проживание, экскурсии по всему миру, включая ЕС. Как будут их ограничивать, мы не очень понимаем», — признался он.

Мурадян добавил, что новый запрет скорее носит дискриминационный характер по отношению к жителям ЕС. «Здесь стоит поаплодировать Брюсселю, они сделали хуже не России, а своим гражданам», — подчеркнул спикер.

Новый пакет антироссийских санкций ЕС, введенный 23 октября, запретил оказывать туристические услуги в России. Такое решение было принято для сокращения российских доходов.