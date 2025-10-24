Россиянка Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике

Мельникова победила в опорном прыжке и стала трехкратной чемпионкой мира

Россиянка Ангелина Мельникова победила в опорном прыжке на чемпионате мира 2025 года по спортивной гимнастике в Индонезии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка одержала победу с результатом 14,466 балла. Второе место заняла представительница Канады Лия Моника Фонтейн (14,033 балла). Тройку сильнейших замкнула американка Джосселин Роберсон (13,983). В финале приняла участие еще одна россиянка — Анна Калмыкова. С 13,199 балла она заняла шестое место.

Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике. Ранее она победила на ЧМ-2025 в многоборье. В этом же виде программы Мельникова взяла золото мирового первенства-2021.

Ранее Мельникова рассказала о двух сложных периодах в карьере. По ее словам, это пандемия коронавируса и международное отстранение. Россиянка призналась, что год назад хотела завершить карьеру.