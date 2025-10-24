Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:37, 24 октября 2025Спорт

Россиянка Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике

Мельникова победила в опорном прыжке и стала трехкратной чемпионкой мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Россиянка Ангелина Мельникова победила в опорном прыжке на чемпионате мира 2025 года по спортивной гимнастике в Индонезии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка одержала победу с результатом 14,466 балла. Второе место заняла представительница Канады Лия Моника Фонтейн (14,033 балла). Тройку сильнейших замкнула американка Джосселин Роберсон (13,983). В финале приняла участие еще одна россиянка — Анна Калмыкова. С 13,199 балла она заняла шестое место.

Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике. Ранее она победила на ЧМ-2025 в многоборье. В этом же виде программы Мельникова взяла золото мирового первенства-2021.

Ранее Мельникова рассказала о двух сложных периодах в карьере. По ее словам, это пандемия коронавируса и международное отстранение. Россиянка призналась, что год назад хотела завершить карьеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый премьер Японии заявила о желании подписать мирный договор с Москвой. Что она говорила о России в своем первом выступлении?

    Россиян предостерегли от трех опасных ошибок при лечении простуды

    26-летнюю блогершу доставили в больницу с ножевыми ранениями

    Угнавший авто подросток устроил гонку в стиле GTA на российских улицах

    Уходящий в армию Macan выставил на продажу свой BMW

    Экс-премьер Украины предрек превращение страны в военное поселение

    Крупнейший индийский импортер нефти из России ускорил закупки на других рынках

    Белоусову показали платформу-робота для доставки дронов

    Появились подробности об ответных ударах российских войск по украинским объектам

    Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости