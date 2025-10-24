Спорт
09:57, 24 октября 2025Спорт

Российская велогонщица сломала ключицу и получила сотрясение мозга на чемпионате мира

Россиянка Валгонен сломала ключицу на чемпионате мира по трековому велоспорту
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Аохивное фото

Аохивное фото. Фото: Luc Claessen / Getty Images

Россиянка Валерия Валгонен получила перелом ключицы и сотрясение мозга после падения на чемпионате мира — 2025 по трековому велоспорту в Сантьяго (Чили). Об этом сообщает Metaratings.

Во время гонки на выбывание соперница россиянки задела колесо велосипеда Валгонен. Та упала и не смогла самостоятельно подняться. Российскую велогонщицу унесли с трека на носилках. Она не сможет продолжить соревнования.

В сентябре пропалестинские активисты спровоцировали падение итальянского велогонщика Симоне Петилли на 10-м этапе многодневной шоссейной велогонки «Вуэльта Испании». Спортсмен избежал серьезных травм и добрался до финиша.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов (UCI) допустил российских спортсменов к турнирам под эгидой организации. Велогонщики выступают на турнирах в нейтральном статусе.

