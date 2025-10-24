Бывший СССР
«Слушайте, это ужасно». Лукашенко признался, что ему стало плохо из-за отчета о ситуации в одной из областей

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему стало плохо из-за предоставленной ему отчетности об экономической ситуации в Витебской области. Об этом глава государства рассказал во время выступления в регионе.

«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху. (...) Мне хотелось бы с вами работать по-хорошему, но с вами невозможно работать по-хорошему», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко обратил внимание на плачевную ситуацию со скотом в регионе. «Слушайте, меня это бесит! Нельзя с животными так обращаться, они же беззащитные, они же не мы. Мы, люди, можем защититься, убежать, спрятаться. А они-то этого не могут. Они надеются на нас, а мы к ним так относимся», — пожаловался глава Белоруссии.

Лукашенко приехал с рабочим визитом в Витебскую область 24 октября. Одной из тем совещания с руководством региона стал падеж скота.

Кадр: Telegram-канал «Пул Первого»

Ранее Лукашенко устроил разнос вице-премьеру и другим чиновникам из-за полей

В конце сентября Александр Лукашенко в ходе визита на одну из ферм устроил разнос вице-премьеру Юрию Назарову и другим чиновникам из-за состояния кукурузных полей.

На опубликованной видеозаписи было заметно, как Лукашенко отчитывает присутствующих, сравнивая ситуацию с хозяйством, полученным им 40 лет назад. По его словам, возле дороги растет хорошая кукуруза, однако в стороне ситуация иная.

«Это кошмар! Это ужас! Тут полная бесхозяйственность. И для показухи возле дороги вроде хорошо, — возмутился президент. — Я даже вижу, что это не ваша техника [работает на полях]. Ну я с вами разберусь».

В октябре Лукашенко рассказал об очередях на заправках в Белоруссии

Ранее в октябре президент Белоруссиирассказал об очередях на заправках в стране, приведя в пример пьющих кофе премьер-министра Александра Турчина и председателя Национального собрания Наталью Кочанову.

Так он прокомментировал сообщения о том, что на заправках случаются большие очереди. «Приехали заправляться Наталья Ивановна Кочанова с Турчиным, машины поставили поперек, никто проехать не может. А они где? А они в кафе кофе пьют», — заявил Лукашенко.

Позже он объяснил, что это шуточный пример. Лукашенко считает, что если раньше население просило его поставить на заправках магазины с товарами и кофе, то теперь люди просят убрать очереди машин, которые возникают из-за тех, кто пьет кофе на заправках. Президент поручил разобраться с этим.

Лукашенко потребовал срочно снизить инфляцию в Белоруссии

В сентябре Лукашенко заявил, что Национальный банк и белорусские банки должны в срочном порядке переломить тенденцию роста инфляции.

Он подчеркнул, что регулятор и финансовые организации в первую очередь должны работать на поддержание ценовой стабильности, а рост в стране в полтора раза больше планов: 7,4 процента против годового целевого максимума в размере 5 процентов. Продуктовая инфляция находится на более высоких уровнях.

В июле Лукашенко объяснил рост цен на продукты питания в республике «шалостями правительства» и пригрозил чиновникам тем, что заставит их регулярно писать доклады по поводу «цены справедливости».

