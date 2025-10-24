На осужденного экс-замглавы Минобороны подали в суд из-за «коммуналки»

Мосэнергосбыт подал в суд на Тимура Иванова из-за долга за ЖКУ

Осужденный экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов задолжал за «коммуналку». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, у Иванова образовалась задолженность по оплате квартиры и жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), в том числе отопления и электричества. Образовавшийся долг стал поводом для иска в суд — поданное Мосэнергосбытом заявление зарегистрировано 17 октября. Сумма долга не уточняется, дата рассмотрения иска пока не назначена.

1 июля в Москве по решению суда Иванов получил 13 лет лишения свободы за хищение более четырех миллиардов рублей. Защита намерена обжаловать приговор.

6 ноября будет рассмотрен иск Генпрокуратуры России о конфискации имущества Иванова. Под залог 300-метровой квартиры на Поварской улице он получил кредит в размере 175 миллионов рублей. На эти деньги был приобретен участок и дом в подмосковных Раздорах. Также прокурор просит рассмотреть возможность изъятия в пользу государства 24 земельных участков, 13 мотоциклов, 23 машин, 42 часов, драгоценностей, антикварного оружия. Общая сумма активов превышает 1,2 миллиарда рублей.