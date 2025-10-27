Спорт
20:14, 27 октября 2025

Брат Нурмагомедова заявил о желании причинить боль грузинскому чемпиону UFC

Умар Нурмагомедов заявил о желании причинить боль Мерабу Двалившвили
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов заявил о желании провести реванш с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Об этом сообщает cайт организации.

Он отметил, что хотел бы отомстить грузину и причинить ему боль. «Мне действительно хотелось бы разбивать ему лицо на протяжении всех пяти раундов», — заявил Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов одержал победу над американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321. Поединок продлился три раунда. Он завершился победой троюродного брата бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова единогласным решением судей.

В январе Нурмагомедов проиграл Двалишвили единогласным решением судей. Грузинский спортсмен защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе и нанес россиянину первое и пока единственное поражение

