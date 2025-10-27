В России анонсировали жесткий ответ на удар ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

Депутат Колесник анонсировал жесткий ответ на удар ВСУ по белгородской дамбе

Россия жестко ответит на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дамбе Белгородского водохранилища. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с News.ru.

«Я знаю, что они очень серьезно пожалеют об этом. Это уже не в первый раз. ВС РФ (Вооруженные силы России — прим. «Ленты.ру») на такие вещи отвечают с особой жесткостью. Пусть готовятся к смерти. А лучше пусть сразу ползут к кладбищу», — сказал парламентарий.

Он добавил, что у России уже есть опыт ликвидации последствий наводнения после катастрофы на Каховской гидроэлектростанции, поэтому варианты последствий устранения атаки существуют. Для минимизации ущерба, возможно, будут построены дополнительные дамбы, указал депутат.

ВСУ 25 октября нанесли ракетный удар по плотине водохранилища в Белгородской области и повредили ее. В результате в водохранилище начал падать уровень воды и произошел разлив воды в селах, которые находятся ниже по течению дамбы. Жителям пострадавших населенных пунктов предложили эвакуироваться. В России, комментируя атаку, заявили о попытке Украины создать техногенную катастрофу.