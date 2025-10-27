Задержан еще один подозреваемый по делу о похищении полузащитника «Зенита»

Российские силовики задержали еще одного россиянина, подозреваемого в попытке похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и зятя депутата зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова предпринимателя Сергея Селегеня. Об этом сообщает РИА Новости.

Следственный комитет России расследует дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Похищение человека», «Разбой» и «Покушение на похищение человека». Ранее в рамках дела были задержаны четверо похитителей и подозреваемый организатор преступления.

23 октября подозреваемые пытались похитить Мостового около магазина на Крестовском острове, однако не смогли это сделать. Вечером 25 октября они на том же месте похитили зятя депутата. Фигуранты заставили пострадавшего перевести им 210 тысяч рублей, а также требовали отдать 10 миллионов рублей.

Позже распространилось видео, на котором подозреваемых задержали сотрудники полиции. Они рассказали, что неизвестный под именем Сатанист вышел на них в Telegram и предложил заработать денег. От них якобы требовалось совершить возмездие в отношении некоего наркодилера.

Позже при участии Росгвардии был задержан и организатор преступления. Им оказался студент-второкурсник из Санкт-Петербурга.