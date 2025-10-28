Лавров высказался о встрече Путина и Трампа

Лавров: России нужны гарантии, что встреча Путина и Трампа принесет результаты

Москве нужны гарантии, что возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа принесет результаты. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Нам тоже нужны гарантии, что встреча глав государств принесет конкретный результат. Мы к нему готовы. Более того, мы в Анкоридже, когда была встреча президентов Путина и Трампа на Аляске, поддержали те предложения, которые за неделю до этого саммита спецпредставитель президента США Стив Уиткофф представил в Москве», — отметил дипломат.

Также министр выразил надежду, что Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению конфликта на Украине и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны в ходе его встречи с Путиным на Аляске.

Ранее Лавров заявил, что российский лидер на встрече с американским коллегой в Анкоридже подтвердил готовность Москвы принять концепцию Вашингтона по урегулированию украинского кризиса.