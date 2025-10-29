В Госдуме раскритиковали извинения губернатора Запорожья перед курянами

Депутат Харченко: Не считаю комментарий Балицкого извинениями перед курянами

Заявление губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, который объяснил свои слова о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, не являются извинениями перед жителями приграничного региона. Об этом заявила депутат Госдумы Екатерина Харченко в Telegram-канале.

Балицкий ранее заявил, что жители Запорожской области делали все для того, чтобы защитить в 2023 году регион. «И мы защитили ее. Не чета, кстати, курчанам», — сказал губернатор Запорожья. Впоследствии он извинился за свои слова и объяснил, что под «курчанами» он имел в виду бывшее руководство области, которое обвиняют в хищении на строительстве фортификационных сооружений, но не подразумевал население.

«Не считаю этот комментарий извинением! Это политический текст, сформулированный "набегу" пиарщиками и советниками, желающими хоть как-то оправдать бездумное высказывание руководителя», — написала Харченко.

По ее словам, Балицкий не нашел в себе сил искренне попросить прощения перед всеми жителями Курской области. Депутат Госдумы пригласила губернатора в Курск и предложила познакомиться с жителями приграничного региона, которые продолжают трудиться и работать на благо области.

Заявление Балицкого также раскритиковал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что подобные высказывания официального лица недопустимы даже в мирное время, а в нынешней ситуации лишь направлены на раскачку общества и работают на руку противнику. В свою очередь, критике Балицкого подвергли и военкоры. Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов призвал чиновника не приписывать себе заслуги военных, критикуя курян, а военкор Александр Коц напомнил, что жители Курской области свозили в пункты приема гуманитарную помощь, организовывали посты эвакуации раненых, на лодках заплывали на территорию, занятую ВСУ, чтобы вывезти мирных. Он отметил, что слова могли быть вырваны из контекста, однако призвал чисто по-человечески попросить прощения у жителей.