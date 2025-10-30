Спорт
20:24, 30 октября 2025

Фетисов высказался о низкой результативности Овечкина на старте сезона НХЛ

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о низкой результативности форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению бывшего хоккеиста, не нужно переживать за россиянина. «Идет только начало регулярного сезона НХЛ, и сыграно всего десять игр. Главная задача для Саши — набрать оптимальную форму к его завершению. И хорошо сыграть в плей-офф Кубка Стэнли», — заявил Фетисов.

Ранее о низкой результативности Овечкина высказался главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. По его мнению, поводов для беспокойства нет, поскольку это естественный цикл в игре.

Ранее Овечкин повторил личный антирекорд по числу безголевых матчей на старте сезона. В четырех стартовых матчах регулярного чемпионата он не забросил ни одной шайбы. А в десяти матчах отметился всего двумя шайбами.

