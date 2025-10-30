Набиуллина удивила Собчак своим образом на выступлении в Госдуме. Накануне у главы ЦБ был день рождения

Внешний вид главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной во время выступления в Госдуме удивил пользователей сети. На ее необычный образ обратила внимание журналистка Ксения Собчак.

На опубликованном журналисткой снимке Набиуллина предстала, стоя у микрофонов в пальто темно-фиолетового цвета.

Видимо, холодно Ксения Собчак журналистка

При этом Собчак обратила внимание не только на одежду Набиуллиной, но и на внешний вид депутатов, сразу трое из которых появились на пленарном заседании в красных пиджаках. «От доклада покраснели?» — пошутила она, сопроводив свою публикацию снимком с тремя женщинами в красном, сидящими рядом.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Накануне у главы ЦБ был день рождения

В среду, 29 октября, Набиуллиной исполнилось 62 года. С днем рождения от имени всех сенаторов ее поздравляла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отмечая, что глава ЦБ «работает с утра до ночи».

Должность главы регулятора Набиуллина получила в 2013 году. Она стала первой женщиной — главой ЦБ в G8

Сегодня Набиуллина выступила в Госдуме, где порассуждала об инфляции, а также призвала ответственно относиться к заявлениям о рецессии, которой в России нет.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Набиуллина особенно внимательна к аксессуарам

Стиль Эльвиры Набиуллиной обсуждают в сети не впервые. Особенно запоминающимися деталями в ее внешнем виде называют аксессуары.

Несмотря на то что глава регулятора предпочитает деловой сдержанный стиль, она любит добавить к образу интересную деталь, например, брошь. «Перед каждым важным заявлением Эльвира Сахипзадовна надевает необычные броши, которые, как считается, символизируют текущую ситуацию в экономике нашей страны», — пишут журналисты.

Например, пять лет назад для выступления на брифинге о падающем рубле Набиуллина выбрала брошь в виде неваляшки. В 2021 году, когда регулятор повысил ключевую ставку до 5,5 процента, она надела брошь в виде леопарда, приготовившегося к прыжку

Сама Набиуллина при этом говорит, что никакого тайного послания эти броши за собой не несут, а выбирает она их просто в соответствии с настроением.