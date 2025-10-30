Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:57, 30 октября 2025Экономика

Сенат США проголосовал за отмену запрета добывать нефть и газ на Аляске

Сенаторы одобрили резолюцию об отмене запрета на добычу нефти и газа на Аляске
Дмитрий Воронин

Фото: Mario Tama / Getty Images

Американские сенаторы 52 голосами против 45 приняли резолюцию об отмене введенного администрацией предыдущего президента США Джо Байдена запрета на добычу нефти и газа в Национальном арктическом заповеднике на Аляске. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что теперь документ передадут на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

В январе вновь избранный главой Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация разрешит добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска, отмечая, что его запасы смогут удовлетворить спрос всей Азии. По итогам состоявшихся 30 октября переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп заявил, что Китай согласился покупать нефть и газ «у великого штата Аляска», и скоро состоится встреча, на которой будут обсуждаться подробности договоренностей об этом. В Госдуме РФ скептически отнеслись к таким высказываниям.

В свою очередь министр энергетики США Крис Райт в интервью Bloomberg поделился, что США готовы заменить Москву в качестве поставщика Пекину, добиваясь уменьшения экспорта российских энергоносителей и сохраняя «относительно сбалансированный нефтяной рынок».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Ссылки по теме
    Последние новости

    «Такие визиты будут иметь долгосрочные последствия». Киев пригрозил журналистам за посещение «котлов» ВСУ

    На почте в Киеве взорвалась оформленная для отправки за границу посылка

    На Аляске произошло мощное землетрясение

    «Я вошел в историю». 16-летний парень с неизлечимой болезнью облетел весь мир за два месяца. Как ему это удалось?

    В Британии заявили о невозможности перехватить «Буревестник»

    Захарова заявила о планах ВСУ устроить техногенную катастрофу

    Пушилин ликвидировал Минобороны ДНР

    Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и драгоценностей

    В Китае назвали дипломатию единственным путем к миру на Украине

    Десятки собак отравили догхантеры в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости