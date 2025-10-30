Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:07, 30 октября 2025Интернет и СМИ

Трампа после встречи с Си Цзиньпином сочли расстроенным и недовольным

Подоляка выложил видео с разъяренным после встречи с Си Цзиньпином Трампом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Военный блогер Юрий Подоляка счел, что президент США Дональд Трамп после встречи с председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином выглядел расстроенным и недовольным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Подоляка опубликовал видео, на котором президент США стоит у самолета и что-то показывает жестами провожающим его людям. «Это видео говорит само за себя. Только-только закончилась его встреча с китайским коллегой. Он недоволен. Он в ярости. У него ничего не вышло. Си его переиграл», — написал блогер.

Он также обратил внимание на то, что президент улетел из Южной Кореи, где проходила его встреча с китайским лидером, не сделав совместного заявления с Си Цзиньпином.

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина прошли 30 октября. Главы государств обсудили российско-украинский конфликт, а также договорились о том, что США снизят торговые пошлины на ввоз товаров из Китая. Встреча продлилась 1 час 40 минут. Трамп назвал переговоры с председателем КНР замечательными.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    Названа стоимость новой виллы Пугачевой в Болгарии

    Собчак пошутила над нарядами депутатов в Госдуме

    Набиуллина назвала главных пострадавших от разгона цен в России

    В Подмосковье раскрыли число не желающих платить алименты отцов

    Надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку

    Мэр Юрмалы не получил доступ к гостайне и уволился

    Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

    Стало известно об имитации обучения в одной из чеченских школ

    Валиеву заставили выплатить больше двух миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости