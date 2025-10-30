Трампа после встречи с Си Цзиньпином сочли расстроенным и недовольным

Подоляка выложил видео с разъяренным после встречи с Си Цзиньпином Трампом

Военный блогер Юрий Подоляка счел, что президент США Дональд Трамп после встречи с председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином выглядел расстроенным и недовольным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Подоляка опубликовал видео, на котором президент США стоит у самолета и что-то показывает жестами провожающим его людям. «Это видео говорит само за себя. Только-только закончилась его встреча с китайским коллегой. Он недоволен. Он в ярости. У него ничего не вышло. Си его переиграл», — написал блогер.

Он также обратил внимание на то, что президент улетел из Южной Кореи, где проходила его встреча с китайским лидером, не сделав совместного заявления с Си Цзиньпином.

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина прошли 30 октября. Главы государств обсудили российско-украинский конфликт, а также договорились о том, что США снизят торговые пошлины на ввоз товаров из Китая. Встреча продлилась 1 час 40 минут. Трамп назвал переговоры с председателем КНР замечательными.