В МИД России назвали цель атаки ВСУ на дамбу в Белгородской области

Захарова: ВСУ атаковали дамбу в Белгородской области для замедления наступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дамбу водохранилища в Белгородской области, чтобы замедлить наступление российских войск. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец», — сказала она.

Дипломат отметила, что украинские войска действовали аналогичным образом, когда летом 2023 года разрушили плотину Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

ВСУ 25 октября нанесли ракетный удар по плотине водохранилища в Белгородской области, за этим последовало еще несколько раз атаковали строение. Из-за этого дамба оказалась повреждена, а в селах, которые находятся ниже нее по течению, произошел разлив воды.

Впоследствии стало известно, что под угрозой затопления оказались около четырех тысяч украинских военных. Отмечается, что могут быть смыты оборонные линии 57-й и 58-й бригад ВСУ.