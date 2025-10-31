Названа виновница разврата в британской королевской семье

The Times: Виновницей скандала с бывшим принцем Эндрю была королева Елизавета II

Виновницей ситуации, которая сложилась в британской королевской семье, названа королева Елизавета II. Об этом пишет издание The Times.

30 октября король Карл III лишил младшего брата, бывшего принца Эндрю, всех титулов, включая титула принца. Причиной стали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками, выдвинутые против Эндрю. Скандал продолжался много лет, но королевская семья предпочитала его игнорировать. Лишь в 2022 году Елизавета II запретила Эндрю использовать обращение «Его королевское высочество» и отобрала у него воинские звания и патронажи.

The Times пишет, что наказание, избранное королевой, было недопустимо мягким. Эндрю остался принцем и герцогом и продолжил жить в королевском особняке возле Виндзорского замка. «Она не смогла заставить себя полностью лишить его титулов или предложить переехать в какое-либо место, которое в сложившихся обстоятельствах было бы более уместным, — пишет королевский обозреватель издания Ройа Никха. — Теперь за это расплачивается Карл».

Сходного мнения, как утверждает The Times, придерживаются многие королевские инсайдеры, в том числе друзья членов королевской семьи и самой Елизаветы II.

Мне кажется, что королеве Елизавете есть за что ответить. Она, по сути, оставила Карлу неразорвавшуюся бомбу. Всегда говорили, что для королевы долг был превыше всего. И это действительно так. Но в данном случае произошло ужасное уклонение от исполнения долга. Она вечно потворствовала Эндрю и всегда избегала конфронтации знакомый королевской семьи

Дело было не только в Эндрю — это касалось всех семейных проблем. Ей просто не хотелось в это лезть. Она была как страус с головой в песке. Впрочем, не думаю, что кто-то из семьи полностью знал [об Эндрю] все, что стало известно позднее знакомый королевы Елизаветы II

Самым громким скандалом, связанным с Эндрю, была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Чтобы избежать допроса под присягой, Эндрю согласился выплатить ей 12 миллионов фунтов стерлингов. Многие считали, что тем самым он фактически признал вину.

В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары. В книге под названием «Ничья девушка» она рассказывала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю, и о выкидыше, который случился у нее после одной из встреч с принцем.

За несколько дней до выхода книги Эндрю под давлением короля пообещал больше не использовать герцогский титул. Вскоре после этого Букингемский дворец объявил, что его полностью лишат всех титулов и выселят из особняка Роял Лодж.