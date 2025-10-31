Экономика
14:38, 31 октября 2025Экономика

Вероятность резкого снижения ключевой ставки в России оценили

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) будет осторожно подходить к изменению денежно-кредитной политики (ДКП), ожидать резкого снижения ключевой ставки в следующем году не стоит. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

В 2026 году, согласно его ожиданиям, совет директоров регулятора будет снижать ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) в каждом из кварталов. До конца 2025-го планка, скорее всего, понизится до 16 процентов, считает Шохин. Подобная тактика, отметил он, будет свидетельствовать о приверженности ЦБ курса на постепенное ослабление ДКП, констатировал глава РСПП.

Говорить о каком-либо оживлении производственной и деловой активности при таком раскладе не приходится, отмечал Шохин. Для этого необходимо снижение ключевой ставки хотя бы до 10-12 процентов, идеальным же вариантом стал бы уровень ниже 10 процентов. Нынешняя же планка является заградительной для внутреннего рынка, а доступность кредитования для компаний — крайне низкой.

Одним из главных препятствий на пути к резкому снижению денежно-кредитной политики глава регулятора Эльвира Набиуллина называла высокие темпы роста потребительских цен на внутреннем рынке. На ситуацию также оказывают давления инфляционные ожидания россиян, которые остаются на повышенном уровне. Кроме того, в стране сохраняет острый кадровый голод, который охватил большинство отраслей национальной экономики, и серьезный дисбаланс спроса и ограниченного предложения.

В сложившихся реалиях перейти к резкому снижению ДКП было бы преждевременным, отмечала Набиуллина. В противном случае, поясняла она, российская экономика столкнулась бы с усилением инфляционного давления. Результатом этого стало бы стремительное увеличение спроса и усиление дисбаланса на внутреннем рынке. Все это противоречит основным целям Центробанка, резюмировала она.

