Автобренды в России массово подняли ценники

«Автостат»: В октябре 26 автобрендов изменили цены на свои машины в России

В октябре 2025 года сразу 26 представленных на российском рынке автобрендов изменили цены на свои автомобили в стране. Об этом сообщает «Автостат» на основе данных отраслевого портала «Цена Авто».

Если в первой половине месяца провели ценовую коррекцию 12 автобрендов, то во второй половине — еще 14. При этом некоторые бренды, в частности концерны «Москвич», Haval и Jaecoo, дважды решили изменить стоимость своих автомобилей в России, уточнили эксперты.

С 16 по 30 октября стали заметно дороже сразу шесть кроссоверов Haval. «Москвич» сначала поднял ценник на кроссоверы с индексом «3» 2025 года выпуска, а затем увеличил стоимость на ту же модель с ручным управлением. Кроссоверы Jaecoo J8 сперва подорожали в версии Active, а вскоре — во всех доступных в России комплектациях. Компания Sollers, в свою очередь, задрала ценник на различные модификации семейства Argo сразу на 515 тысяч рублей.

Кроме того, в октябре резко подорожали пикапы Ambertruck Work (плюс 200 тысяч рублей), кроссоверы KGM Korando (плюс 150 тысяч), Omoda C5 2024 года производства (плюс 100 тысяч), внедорожники Baic BJ60 (плюс 200 тысяч), кроссоверы GAC GS4 в комплектации GB (плюс 200 тысяч), Exlantix ET (плюс 130 тысяч), Tenet Т4 в трех из четырех доступных версиях (плюс 30 тысяч). Кроссоверы Solaris HC во всех комплектациях, кроме Prime MT и Classic MT, прибавили в цене 30-130 тысяч рублей, седаны KRS с автоматом и кросс-хэтчбеки KRX с АКП — 50-115 тысяч. Китайский Livan поднял стоимость всех трех своих моделей — кроссоверов Х3 (плюс 0,6 процента) и Х6 Pro (плюс 0,5 процента), а также седанов S6 Pro (плюс 0,5 процента). Кроссоверы Changan UNI-S 2024 года выпуска в версии Tech Plus теперь стоят на 46 тысяч рублей больше.

Автоконцерны в России массово поднимают ценники на свои автомобили не первый месяц. Подобная динамика фиксировалась на внутреннем рынке как в конце лета, так и в начале осени. Так, поясняют эксперты, концерны стремятся отбить растущие издержки из-за резкого падения продаж на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, регулярного повышения утильсбора и все больших вопросов к качеству поставляемых машин, особенно китайских.

Аналитики не ожидают скорого восстановления продаж автомобилей в России. Напротив, эксперты ожидают стремительного падения спроса на новые и подержанные авто в стране с учетом грядущего изменения методики расчета утильсбора на иномарки категории М1. Ряд популярных у россиян моделей в результате нововведений существенно подорожают, а некоторые — и вовсе уйдут в прошлое.