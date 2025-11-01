Бывший СССР
Захарова назвала «картиной салом» встречу Зеленского и Малюка

Захарова иронично высказалась о встрече Зеленского с военными и силовиками
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась о кадре, на который попали президент Украины Владимир Зеленский и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Соответствующий комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале.

«"Украинские военные с радостью слушают доклад Зеленского об их успехах на поле боя". Картина салом на холсте. Неизвестный художник добровольно мобилизован СБУ (Служба безопасности Украины — прим. «Ленты.ру»)», — написала представитель дипведомства.

На опубликованном Захаровой фото запечатлена встреча Зеленского с руководителями военных, силовых и дипломатических ведомств.

Ранее отмечалось, что встречу с Владимиром Зеленским пропустил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Впоследствии выяснилось, что он был отправлен к Красноармейску (украинское название — Покровск), чтобы руководить контрнаступлением украинских войск.

До этого стало известно, что спецназ ГУР Минобороны Украины десантировался в районе Красноармейска, однако оказался уничтожен российскими войсками. Соответствующую информацию также подтвердили OSINT-аналитики.

