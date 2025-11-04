Россия
05:52, 4 ноября 2025

Расписавший здания в Судже матерными граффити рэпер снова приехал в Курск. Концерт Акима Апачева перед бойцами возмутил Хинштейна

Хинштейн раскритиковал выступление рэпера Акима Апачева в Курске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Аким Апачев

Аким Апачев. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн отреагировал на проведенный в бригаде «БАРС-Курск» концерт рэпера Акима Апачева, заявив, что виновные в организации мероприятия будут наказаны.

Курск, как и Донбасс, не прачечная. Это не место, куда можно приехать, чтобы отмыть черные пятна на своей биографии

Александр Хинштейнгубернатор Курской области

Глава региона отметил, что музыкант, известный курянам с плохой стороны, приехал в Курск, назвав его своей второй родиной. При этом артист не согласовал выступление с командованием.

В бригаде «БАРС-Курск» эту информацию подтвердили, обозначив, что выступление исполнителя не может свидетельствовать о том, что вина Апачева перед курянами исчерпана.

Апачев заявил, что приехал по приглашению

Апачев ответил губернатору Курской области, раскритиковавшему выступление. Он подчеркнул, что регулярно дает концерты в зоне проведения специальной военной операции, несколько выступлений прошли в Курске, в том числе перед военнослужащими указанной бригады.

О «согласованности» этого конкретного выступления мне ничего неизвестно. Меня позвали выступить, я приехал и выступил

Аким Апачеврэпер

По словам музыканта, с начала СВО он дал более 100 бесплатных концертов для бойцов, за что имеет ряд благодарностей от подразделений, а также награжден медалью участника СВО от Минобороны России.

Рэпер получил скандальную известность у курян после поездки в Суджу

В марте Апачев расписал здания в Судже матерными словами и агрессивными призывами в адрес украинцев и Европы, а также записал провокационное видео из недавно освобожденного из-под контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ) российского города.

После этого блогер пригрозил жителям города расправой за негативные комментарии под своим роликом. Жители Суджи не оценили идеи рэпера и раскритиковали его за порчу собственности. В ответ на это рэпер начал оскорблять суджанцев, звонить некоторым комментаторам и угрожать им.

Хинштейн тогда заявил, что Апачев будет оштрафован за провокативное видео и граффити в Судже, назвав поступок блогера пиаром на крови. Он указал, что артист нарушил запрет на въезд в приграничную зону, использовал ненормативную лексику, а также совершил порчу имущества и вандализм.

После волны критики рэпер извинился и объяснил, что сделал это, чтобы поддержать российских бойцов.

Промышленный суд Курска оштрафовал Апачева на 70 тысяч рублей по административной статье о мелком хулиганстве за оставленные в Судже матерные надписи.

