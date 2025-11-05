Модель рассказала об извращенных вкусах брата короля Карла III

Daily Mail: модель рассказала об извращенных вкусах бывшего принца Эндрю

Брат короля Карла III, бывший принц Эндрю, познакомился с молодой моделью и продемонстрировал ей свои извращенные вкусы и фантазии. Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент описан в книге королевского биографа Эндрю Лауни, вышедшей под названием Entitled: The Rise and Fall of the House of York. По словам модели, это произошло в 1980-е, когда ей было 20 лет, а принцу не исполнилось и 30.

Женщина рассказала, что она познакомилась с Эндрю на благотворительном вечере. Принц сообщил ей, что у него «открытые отношения» с женой и уговорил заняться с ним сексом.

После возвращения в Лондон я больше о нем не слышала. Я чувствовала, что он пользовался мной пару дней, чтобы прожить свои самые дикие фантазии модель

Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал такого рода связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. Чтобы избежать допроса под присягой, Эндрю согласился выплатить ей 12 миллионов фунтов стерлингов. Многие считали, что тем самым он фактически признал вину.

В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары. В книге под названием «Ничья девушка» она рассказывала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю, и о выкидыше, который случился у нее после одной из встреч с принцем.

За несколько дней до выхода книги Эндрю под давлением короля пообещал больше не использовать герцогский титул. Вскоре после этого Букингемский дворец объявил, что его полностью лишат всех титулов и выселят из особняка Роял Лодж.