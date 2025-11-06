Россиян призвали не ждать новогодних скидок от автодилеров

Глава РОАД Подщеколдин: Новогодних скидок на машины в этом году не будет

Традиционных скидок в преддверии новогодних праздников в России в этом году не будет. Об этом заявил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, его слова приводит «Российская газета».

С учетом ослабления курса рубля и грядущего повышения утильсбора весомых предпосылок для снижения цен на машины на российском рынке в настоящее время нет. Увеличение же потребительского спроса на фоне возможного резкого удорожания иномарок позволяет дилерам диктовать свои условия. «Так что в целом новогодних скидок ждать не стоит», — резюмировал Подщеколдин.

Ближе к концу года возможны разве что локальные скидки от некоторых дилеров. Рассчитывать же на массовый тренд с учетом вышеперечисленных факторов не приходится. По ряду импортируемых моделей, напротив, стоит ожидать заметного увеличения цен, констатировал руководитель отраслевой ассоциации.

Изменение методики расчета утильсбора, которое произойдет 1 декабря 2025 года, затронет поставляемые в Россию иномарки с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил. Основатель компании EvoCars Денис Блинов оценивал вилку подорожания при ввозе в 200 тысяч — 2 миллиона рублей.

В наибольшей степени нововведение ударит по таким популярным у граждан моделям, как Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe, предупреждал глава «Автостата» Сергей Целиков. Спрос на них начнет заметно падать, а некоторые иномарки, включая седаны Toyota Camry и кроссоверы Toyota RAV4 могут вовсе уйти в прошлое, заключил Блинов.