Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:29, 6 ноября 2025Экономика

Россиян призвали не ждать новогодних скидок от автодилеров

Глава РОАД Подщеколдин: Новогодних скидок на машины в этом году не будет
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

Традиционных скидок в преддверии новогодних праздников в России в этом году не будет. Об этом заявил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, его слова приводит «Российская газета».

С учетом ослабления курса рубля и грядущего повышения утильсбора весомых предпосылок для снижения цен на машины на российском рынке в настоящее время нет. Увеличение же потребительского спроса на фоне возможного резкого удорожания иномарок позволяет дилерам диктовать свои условия. «Так что в целом новогодних скидок ждать не стоит», — резюмировал Подщеколдин.

Ближе к концу года возможны разве что локальные скидки от некоторых дилеров. Рассчитывать же на массовый тренд с учетом вышеперечисленных факторов не приходится. По ряду импортируемых моделей, напротив, стоит ожидать заметного увеличения цен, констатировал руководитель отраслевой ассоциации.

Материалы по теме:
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
16 сентября 2025
Власти отложили повышение утильсбора на автомобили. Его критиковали Матвиенко, таможня, бизнес и тысячи простых россиян
Власти отложили повышение утильсбора на автомобили. Его критиковали Матвиенко, таможня, бизнес и тысячи простых россиян
14 октября 2025

Изменение методики расчета утильсбора, которое произойдет 1 декабря 2025 года, затронет поставляемые в Россию иномарки с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил. Основатель компании EvoCars Денис Блинов оценивал вилку подорожания при ввозе в 200 тысяч — 2 миллиона рублей.

В наибольшей степени нововведение ударит по таким популярным у граждан моделям, как Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe, предупреждал глава «Автостата» Сергей Целиков. Спрос на них начнет заметно падать, а некоторые иномарки, включая седаны Toyota Camry и кроссоверы Toyota RAV4 могут вовсе уйти в прошлое, заключил Блинов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина лишилась уникального 20-тонного вооружения в ходе тяжелых боев за окруженный город

    Прикуривший от Вечного огня россиянин выслушал приговор

    Россиянам предложили безвизовую альтернативу отдыха в Таиланде и Вьетнаме

    Ученика увезли в больницу после урока химии в российской школе

    Российский священник рассказал об отскочившей от каски бойца СВО с иконой гранате

    Нефтегазовые доходы России упали на четверть

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Ромой»

    iPhone Air подешевел в России

    Президент Мексики приняла меры после домогательств в прямом эфире

    Россиянам рассказали о причинах блокировки счетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости