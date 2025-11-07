Бывшего инвестора признанного банкротом клуба РПЛ пожизненно отстранили от футбола

Бывшего инвестора «Химок» Туфана Садыгова пожизненно отстранили от футбола

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) пожизненно отстранил бывшего инвестора «Химок» Туфана Садыгова от любой деятельности, связанной с футболом. Об этом ТАСС сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Комитет решил, что функционер предпринял неразумные и недобросовестные действия. Именно они, по мнению КДК, привели к утрате «Химками» профессионального статуса.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Долг футбольного клуба перед налоговыми службами составил около 450 миллионов рублей. В результате клуб не сможет заниматься спортивной деятельностью четыре года.

18 июня «Химки» объявили о прекращении существования. Клуб по спортивному принципу сохранил место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам минувшего сезона, заняв 12-е место. Однако клуб не получил лицензию для выступления в следующем сезоне.