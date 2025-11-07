Новые власти Боливии захотели разорвать литиевые контракты с Россией из-за США

Bloomberg: Власти Боливии намерены привлечь в страну новых крупных инвесторов

После прихода к власти в Боливии президента Родриго Паса руководство латиноамериканской страны собралось пересмотреть контракты в сфере литиевой промышленности с Китаем и Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

Избранный президент, как отмечается, является сторонником восстановления активных торгово-экономических связей с США. На этом фоне Пас хочет привлечь в страну новых инвесторов для добычи лития, чтобы превратить свое государство в крупного экспортера редкоземельного металла.

Привлечению в Боливию американских инвесторов могут помешать контакты с участием российских и китайских компаний. С учетом этого Пас намерен проанализировать соглашения и, по возможности, отказаться от части договоров с контрагентами из РФ и КНР. Действующие контракты, отметил главный экономический советник президента Хосе Луиса Лупо, «были заключены в тайне» и не учитывали реальных потребностей «регионов и страны». «Мы собираемся пересмотреть эти контракты и посмотреть, что можно спасти», — заключил он.

Боливия обладает крупнейшими в мире запасами этого редкоземельного металла. По состоянию на 2022 год, суммарные резервы лития в латиноамериканской стране оценивались примерно в 21 миллион тонн. Заключенные в период правления предыдущего президента республики — Луиса Арсе — соглашения с Россией подразумевали не только производство сырья, но и весь процесс индустриализации лития. Местные компании могли рассчитывать на участие в продаже литиевых аккумуляторов и получение прибыли со сбыта на внешних рынках. Однако теперь, судя по риторике новых властей, многие из этих контрактов окажутся под угрозой срыва.