«Рособоронэкспорт» займется космосом

«Рособоронэкспорт» запланировал развивать космическое направление

«Рособоронэкспорт» запланировал развивать космическое направление, заявили ТАСС в госкомпании.

Там отметили, что в «Рособоронэкспорте» планируют развивать решения в области космоса, а также предлагать заказчикам уникальные перспективные технологии, в частности в области лазерного вооружения и кибербезопасности.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу к 25-летию компании сообщил, что «Рособоронэкспорт» остается одним из ключевых участников мирового рынка вооружений.

В сентябре заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» Дмитрий Калениченко сообщил, что «Рособоронэкспорт» за 25 лет поставил по экспортным контрактам более тысячи танков Т-90 различных модификаций.