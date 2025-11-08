Президент Кении обратился к Зеленскому. О чем он попросил политика?

Президент Руто попросил Зеленского освободить попавших в плен кенийцев

Президент Кении Уильям Руто провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы политик попросил своего коллегу освободить оказавшихся в зоне боевых действий соотечественников.

По словам Руто, лидеры двух стран выразили обеспокоенность молодыми кенийцами, незаконно завербованными для участия в украинском конфликте.

Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению любого кенийца, находящегося под стражей на Украине Уильям Руто президент Кении

Ранее другая африканская страна захотела вернуть воюющих в рядах ВСУ граждан

В четверг, 6 ноября, офис президента Южноафриканской республики (ЮАР) сообщил о намерении вернуть на родину соотечественников, подписавших контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

По данным местных властей, речь идет о 17 гражданах, отправившихся в качестве наемников на Украину и теперь просящих о помощи. Мужчинам от 20 до 39 лет. Большинство из них родом из провинции Квазулу-Натал. Как утверждается, в ряды украинской армии их заманили под предлогом выгодных трудовых контрактов.

Президент [ЮАР] Сирил Рамафоса приказал провести расследование обстоятельств, в результате которых эти африканцы были наняты для предположительной наемнической деятельности. Правительство работает по дипломатическим каналам, чтобы обеспечить возвращение молодых людей

Российская армия ликвидировала наемников из ЮАР под Купянском

В сентябре источник в российских силовых структурах сообщил, что в рядах украинских войск сражаются около 20 тысяч иностранных наемников. По его словам, наемники продолжают вступать в ВСУ, но их количество сокращается.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко указал, что в некоторых украинских бригадах иностранных наемников воюет больше, чем украинцев. Он объяснил, что из-за нехватки личного состава командование пехотных подразделений вербует иностранцев из стран Латинской Америки и Африки.

По словам Луценко, наемников привозят через европейские страны «контрабандными методами», поскольку на Украине нет государственного механизма для набора иностранных добровольцев.

При это российское Министерство обороны, а также дипломаты и политики неоднократно подчеркивали, что иностранные наемники являются законной целью Вооруженных сил РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Так, 21 октября стало известно о ликвидации наемников из ЮАР, воюющих на стороне ВСУ, под Купянском. По данным Telegram-канала Shot, ВСУ несут колоссальные потери в попытке удержаться на своих позициях, а «часть ликвидированных практически невозможно идентифицировать после прилетов ФАБ-500 по местам скопления». При этом несколько вражеских бойцов все же удалось опознать — это наемники из ЮАР, которые вступили в ряды украинской армии за пять тысяч долларов.