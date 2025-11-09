Спорт
15:36, 9 ноября 2025Спорт

Около 600 футболистов в Турции допросят по делу о ставках

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ahmad Mora / Getty Images

Турецкие правоохранительные органы допросят около 600 футболистов по делу о ставках на спорт. Об этом сообщает Turkiye.

Уточняется, что это произойдет на следующей неделе. Игроки подозреваются в игре на тотализаторе через нелегальные сайты, действующие в Албании, Болгарии и на Северном Кипре. К расследованию, которое ведут турецкие правоохранители, подключился Интерпол.

Ранее сообщалось о том, что в Турции по делу о ставках на спорт арестовали 17 футбольных судей. Задержания происходили в Стамбуле и 11 других провинциях страны.

1 ноября дисциплинарный совет по профессиональному футболу Федерации футбола Турции назначил наказание судьям, уличенным в ставках на спорт. Под санкции попали 149 арбитров, обслуживающих матчи профессиональных команд. Они получили разные сроки дисквалификации — от 8 до 12 месяцев.

    Все новости