MWM: Спецназ Британии отрабатывает захваты нефтяных вышек РФ

Спецназ Королевской морской пехоты Великобритании готовится к захвату нефтяных вышек у берегов России на фоне роста напряженности между Москвой и Западом. В случае дальнейшей эскалации конфликта удары нанесут по российским судам и нефтяной инфраструктуре.

Учения прошли в восточной части Балтийского моря, недалеко от украинского театра боевых действий. Вооруженные силы Великобритании задействовали силы специального назначения Королевской морской пехоты из 42-го и 47-го подразделений в составе оперативной группы для отработки тайной высадки на корабли и захвата нефтяных вышек.

Британия следит за российскими подлодками

В конце октября оборонное ведомство Соединенного Королевства сообщило, что самолеты Военно-морских сил (ВМС) ФРГ присоединятся к миссиям британских Военно-воздушных сил (ВВС) над Северной Атлантикой по «отслеживанию» российских подводных лодок.

«В ближайшие месяцы один из патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon немецких ВМС впервые посетит [базу ВВС Британии] Лоссимут в преддверии будущей совместной деятельности с Королевскими ВВС в северной Атлантике», — говорилось в заявлении.

При этом ведомство подчеркнуло, что принятые меры необходимы для «защиты от российской агрессии».

Кроме того, Военно-морские силы (ВМС) Великобритании рассказали о слежке за кораблем Военно-морского флота (ВМФ) России «Вице-адмирал Кулаков» в рамках операции НАТО. Эсминец HMS Duncan задействовали для сопровождения российского корабля через пролив Ла-Манш.

Как утверждается, британский эсминец следовал за российским кораблем из Северного моря через Ла-Манш до острова Уэсан у побережья Франции. Для обеспечения воздушной поддержки и наблюдения за российским судном также был задействован вертолет Wildcat. Всего в операции участвовали вооруженные силы трех стран, включая ВВС Нидерландов и ВМС Франции.

У берегов Франции заметили российский «Новороссийск»

13 октября стало известно, что у берегов Франции заметили российскую дизель-электрическую подводную лодку «Новороссийск». Как утверждалось, ее экстренное всплытие было связано с неисправностью.

В пресс-службе Черноморского флота ВМФ РФ, в свою очередь, опровергли данные о том, что субмарина всплыла из-за поломки. Там объяснили, что экипаж «осуществляет плановый межфлотский переход» после выполнения задач в Средиземном море.

«Новороссийск» — первая в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, построенных на Адмиралтейских верфях ОСК для Черноморского флота. Она является носителем крылатых ракет «Калибр».