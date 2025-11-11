«Что такого должен знать восьмилетний ребенок?» Русскую девочку из Латвии отказались принимать в школу в Москве. Почему?

Приехавшую из Латвии 8-летнюю девочку не зачислили в школу в Москве

В России приехавшую из Латвии восьмилетнюю девочку не зачислили в школу. Семья переехала в Москву в 2025 году, незадолго до этого оба родителя подали документы на получение вида на жительство.

Мать девочки Виктория родилась и выросла в Риге, ее супруг также коренной житель Латвии. В семье двое детей — восьмилетняя Оля и шестилетняя Аня. Отмечается, что языком бытового общения для них является русский. Из-за этого у девочки начались проблемы еще в латвийской школе, где она не понимала учителей.

Весь первый класс с ребенком принципиально разговаривали по-латвийски. «Дочь приходила домой и говорила: "Мне в школе очень понравилось, но я ничего не поняла". С горем пополам Оля закончила первый класс. Я хочу, чтобы мои дети разговаривали на родном языке, читали [Александра] Пушкина, [Михаила] Лермонтова, [Льва] Толстого», — рассказала мать девочки, добавив, что после этого было принято решение переехать в Москву.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Заявление о зачислении в школу неоднократно отклоняли

Однако уже в России заявление о зачислении девочки во второй класс было несколько раз отклонено. Родители отдали второклассницу на дополнительные занятия, после чего она проходила обязательное тестирование на знание языка. Но девочка, по версии комиссии, с тестовыми заданиями не справилась.

«Что такого должен знать восьмилетний ребенок?» — возмутилась мать девочки. Она указала, что ее дочь из-за невозможности учиться также испытывает недостаток общения.

Виктория решила оспорить результаты тестирования и подала апелляцию. Однако уже вторую неделю ответа на ее заявление нет.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В ООН обеспокоились отменой русского языка в Латвии

В июле сообщалось, что комитет ООН по правам человека обеспокоился отменой русского языка в школах Латвии. Эксперт комитета Ивонн Дондерс подчеркивала, что около 10 процентов населения Латвии составляют резиденты-неграждане, большинство из которых имеет русское происхождение.

В свою очередь, латвийская сторона отметила, что русский язык широко распространен в стране, из-за чего необходимо укрепить статус латышского языка.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, попытка Латвии запретить общение на русском языке — это позор.

«Запрет на использование какого-либо языка на своей территории — это настоящий позор для любого правового государства, тем более если речь идет о языке, который является родным для существенной части населения», — подчеркнула дипломат.