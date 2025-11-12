Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:36, 12 ноября 2025Спорт

Погребняк дал прогноз на число голов в матче России и Перу

Футболист Погребняк заявил, что сборная России забьет три гола в матче с Перу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Бывший нападающий российской сборной Павел Погребняк дал прогноз на товарищеский матч между Россией и Перу, который состоится 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Эксперт напомнил, что российская команда не проигрывает уже второй год подряд и в последней игре уверенно обыграла Боливию со счетом 3:0. Как отметил Погребняк, подопечные Валерия Карпина в среднем забивают три мяча за матч и практически не пропускают, несмотря на отсутствие встреч с ведущими сборными мира. При этом он подчеркнул, что нынешняя сборная Перу утратила прежнюю силу.

Погребняк ожидает результативную игру и считает, что зрители увидят много забитых голов, а национальная команда одержит победу.

Ранее букмекеры назвали фаворита товарищеского матча между сборной Россией и Перу. Предполагается, что победителем предстоящего противостояния станет сборная Россия.

Встреча пройдет на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге 12 ноября. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поймать их за руку на месте сложно». Водители легковушек стали получать из-за дальнобойщиков штрафы на сотни тысяч рублей

    На Украине раскрыли сценарий смещения Зеленского из-за коррупционного скандала

    Крупнейший лоукостер Азии захотел запустить прямые рейсы в Россию

    В России кореец нокаутировал одного из напавших на него кавказцев и попал на видео

    Миллионы россиян предупредили об угрозе лишиться семейной ипотеки

    В России раскрыли теневых банкиров с миллиардом рублей

    Близкие Усольцевых объяснили обнаружение тайника бесследно пропавшей в тайге семьи

    Стало известно о поручении по делу подорвавшегося на бомбе с купюрой ребенка в Подмосковье

    Погребняк дал прогноз на число голов в матче России и Перу

    Мужчины рассказали о самых желанных новогодних подарках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости