Погребняк дал прогноз на число голов в матче России и Перу

Футболист Погребняк заявил, что сборная России забьет три гола в матче с Перу

Бывший нападающий российской сборной Павел Погребняк дал прогноз на товарищеский матч между Россией и Перу, который состоится 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Эксперт напомнил, что российская команда не проигрывает уже второй год подряд и в последней игре уверенно обыграла Боливию со счетом 3:0. Как отметил Погребняк, подопечные Валерия Карпина в среднем забивают три мяча за матч и практически не пропускают, несмотря на отсутствие встреч с ведущими сборными мира. При этом он подчеркнул, что нынешняя сборная Перу утратила прежнюю силу.

Погребняк ожидает результативную игру и считает, что зрители увидят много забитых голов, а национальная команда одержит победу.

Ранее букмекеры назвали фаворита товарищеского матча между сборной Россией и Перу. Предполагается, что победителем предстоящего противостояния станет сборная Россия.

Встреча пройдет на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге 12 ноября. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.