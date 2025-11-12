Российский защитник «Бостона» вновь подрался в матче НХЛ

Российский хоккеист Задоров подрался с канадским форвардом «Торонто» в матче НХЛ

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто» подрался с канадским форвардом противника Максом Доми, пишет ТАСС.

Если в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 30-летний россиянин устроил драку, то в этот раз инициатором стал Доми. Нападающий команды-соперника несколько раз пихнул Задорова клюшкой, после чего пытался нанести ему несколько ударов в голову. Однако канадец не удержался и оказался на льду.

До этого Никита Задоров применил силовой прием на форварде соперника Остоне Мэттьюсе, но, по словам россиянина, это был просто игровой момент.

«У меня не было никакого намерения причинить ему вред. Я играю жестко против лучших игроков другой команды, это моя работа», — заключил Задоров.

Матч завершился со счетом 5:3 в пользу «Бостона». «Бостон» с 22 очками занимает четвертое место в Восточной конференции. У «Торонто» же 17 очков и 14-е место.

