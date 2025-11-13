«Наш самолет разбился или был сбит?» В Турции начали расследование крушения военного самолета в Грузии

Турецкие эксперты вынесли первые предположения, что могло произойти с военно-транспортным самолетом, разбившимся на границе Грузии и Азербайджана. По их мнению, C-130 мог быть сбит.

То же предположение выдвинул обозреватель газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви. Он заявил, что Кавказ — неспокойный регион, поэтому рассматриваются все возможные версии произошедшего.

Наш самолет разбился или был сбит? По этому вопросу ведется тщательное расследование Абдулькадир Сельви обозреватель газеты Hürriyet

Он добавил, что эксперты приняли во внимание как вероятность падения самолета, так и вероятность атаки извне.

О возможном внешнем вмешательстве как причине авиакатастрофы написала и газета Türkiye. Проправительственное издание обратило внимание на то, что разрушение C-130 произошло в воздухе. Все это и может свидетельствовать о внешнем воздействии либо о взрыве боеприпасов, находившихся на борту.

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Черный ящик разбившегося турецкого самолета нашли в Грузии

Бортовой самописец самолета, так называемый черный ящик, нашли на территории Грузии среди обломков С-130 ВВС Турции вскоре после начала осмотра места происшествия.

Пока работа команды продолжается в районе обломков, был найден бортовой самописец самолета (…) Ожидается, что проверка черного ящика прольет свет на причины аварии телеканал NTV

Также эксперты отправили на военную базу в Кайсери обломки. Все это эксперты будут внимательно исследовать для установления причины крушения.

В Министерстве обороны Турции сообщили о гибели 20 военных в авиакатастрофе С-130 в Грузии. В соцсети X ведомство опубликовало список имен погибших.

Наши доблестные воины погибли в результате крушения военного самолета С-130 на грузино-азербайджанской границе. От своего имени и от Минобороны выражаю соболезнования близким погибших Яшар Гюлер министр национальной обороны Турции

Самолет возвращался в Турцию после парада военных в Азербайджане

Самолет C-130 ВВС Турции разбился 11 ноября на границе Грузии и Азербайджана. Военные, находившиеся на борту, могли возвращаться из Баку после парада в Азербайджане в честь дня окончания войны с Арменией в 2020-м.

Падение произошло в грузинском регионе Кахетия в муниципалитете Сигнахи, примерно в пяти километрах от границы с Азербайджаном. Борт вылетел с военной базы в Азербайджане и менее чем через полчаса пропал с радаров.

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В заявлении Грузинской аэронавигационной службы говорится, что радиолокационный контакт был потерян через несколько минут после того, как самолет вошел в воздушное пространство Грузии. Также отмечается, что экипаж не подавал сигналов бедствия.

По данным Haberler, Lockheed C-130 Hercules — военно-транспортный самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями, разработанный и производимый американской компанией Lockheed Martin. Он предназначен для перевозки военных грузов, личного состава и эвакуации.