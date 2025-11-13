Решение WhatsApp предложить россиянам альтернативный способ авторизации объяснили

Эксперт Воронин: WhatsApp предлагает вход с почтой ради сохранения пользователей

Россиянам объяснили, почему мессенджер WhatsApp предлагает альтернативный способ авторизоваться с помощью ключа доступа или электронной почты. Об этом рассказали RT Тимофей Воронин, заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, и Андрей Рыбников, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА.

По словам Воронина, эти меры принимаются ради того, чтобы мессенджером продолжали пользоваться большое число людей. Рыбников, в свою очередь, подчеркнул, что так платформа реагирует на возможные ограничения, которые вводятся в некоторых странах. «В такой ситуации наличие альтернативного канала аутентификации позволяет обеспечить стабильность работы сервиса и доступность пользовательских учетных записей», — отметил эксперт.

При этом специалист добавил, что в случае, если человек входит в аккаунт в WhatsApp через электронную почту, то ему следует убедиться, что он защищен от кибератак. «Пользователю необходимо применять к почтовому адресу те же меры кибергигиены: сложный пароль, двухфакторную аутентификацию, регулярный контроль активности», — рассказал Рыбников.

Ранее стало известно, что WhatsApp стал предлагать россиянам альтернативные способы авторизации. В частности, пользователю рекомендуется создать ключ доступа и сохранить его в менеджере паролей или войти в профиль с помощью электронной почты.

В конце октября сообщалось, что новым пользователям WhatsApp и Telegram из России могут перестать приходить СМС и поступать звонки при регистрации. Об этом стало известно со слов неназванных источников на российском рынке телекоммуникаций.

