Россиянин сделал ставку на матч сборной России и Перу и заработал 7 миллионов рублей

Клиент букмекерской компании поставил миллион рублей на товарищеский матч между сборными России и Перу. Об этом сообщает Sports.

Россиянин поставил миллион рублей на ничью во встрече, задействовав коэффициент 4.30. За полчаса до стартового свистка мужчина заключил аналогичное пари на ту же сумму с коэффициентом 5.00. Это позволило ему выиграть 8,3 миллиона рублей, из которых 7,3 миллиона составил чистый выигрыш.

Встреча между сборными России и Перу прошла 12 ноября и завершилась со счетом 1:1. Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил исход матча с Перу, отметив, что россиянам помешало победить плохое качество газона на стадионе.

Ранее сообщалось, что россиянин поставил десять миллионов рублей на победу сборной России в матче с Перу. Коэффициент на победу команды Валерия Карпина был установлен на уровне 1.60.