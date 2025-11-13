Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:34, 13 ноября 2025Мир

«Срочно необходимо прекращение огня». Страны G7 сделали совместное заявление на фоне продвижения армии России на Украине

МИД стран G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине и переговорам
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) призвали к немедленному прекращению огня и проведению переговоров по урегулированию конфликта на Украине на фоне продвижения Вооруженных сил (ВС) России.

Они изложили такую позицию по итогам встречи в провинции Онтарио в Канаде. Совместное заявление было распространено пресс-службой Министерства иностранных дел (МИД) Канады, председательствующей в Группе семи.

Мы подтвердили, что срочно необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров

заявление глав МИД стран G7 по итогам встречи в Канаде

Также в документе отмечается, что руководители внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» вновь подтвердили поддержку суверенитета Украины.

Ранее стало известно, что ВС России почти полностью зачистили территорию Красноармейска (украинское название — Покровск). До этого российские войска освободили восточную часть Купянска и Гнатовку, а также заблокировали солдат Вооруженных сил Украины в Димитрове.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В G7 решили усилить давление на Россию

Главы МИД стран «Большой семерки» по итогам встречи в Канаде отчитались, что планируют усиливать экономическое давление на Россию из-за конфликта на Украине, и высказались о планах на российские активы для поддержки Киева.

Как говорится в итоговом заявлении, «Большая семерка» выступает не только за ужесточение ограничений в отношении Москвы, но и за их введение против стран, финансово помогающих России в проведении специальной военной операции.

Мы изучаем меры против стран и организаций, которые помогают финансировать российские военные усилия

заявление глав МИД стран G7 по итогам встречи в Канаде

Фото: Carlos Osorio / Reuters

В США предупредили Европу о последствиях этих усилий

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможная конфискация российских активов приведет к непредвиденным последствиям. При этом он отметил, что не может сейчас сделать официального заявления по этому поводу.

Кроме того, американский политик не стал отвечать на вопрос об участии Вашингтона в разработке плана по конфискации российских активов. Он уточнил, что данным вопросом занимается министр финансов Скотт Бессент.

Мы в курсе этих усилий Европы. Очевидно, есть пара стран, которые не в восторге от этого, но это европейские дела

Марко Рубиогоссекретарь США

Как сообщалось ранее, Группа семи потеряет 73 миллиарда долларов в случае конфискации активов РФ. Это может произойти, если Москва примет ответные меры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Срочно необходимо прекращение огня». Страны G7 сделали совместное заявление на фоне продвижения армии России на Украине

    В Европарламенте призвали ЕС активизировать контакты с Россией

    Макрон назвал место следующей войны

    Россиянам назвали способ взять ипотеку без постоянной прописки

    Китайские банки начали платить проценты по кредитам за клиентов

    Асмус рассказала о запрете говорить с Наталией Орейро

    Ирина Дубцова снялась в платье с декольте до пупка

    Евросоюз отказался оплачивать поездки в Россию

    Турист испражнился у объекта культурного наследия в Азии и вызвал гнев в сети

    Котенок-циклоп родился в Бразилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости