МИД стран G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине и переговорам

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) призвали к немедленному прекращению огня и проведению переговоров по урегулированию конфликта на Украине на фоне продвижения Вооруженных сил (ВС) России.

Они изложили такую позицию по итогам встречи в провинции Онтарио в Канаде. Совместное заявление было распространено пресс-службой Министерства иностранных дел (МИД) Канады, председательствующей в Группе семи.

Мы подтвердили, что срочно необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров заявление глав МИД стран G7 по итогам встречи в Канаде

Также в документе отмечается, что руководители внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» вновь подтвердили поддержку суверенитета Украины.

Ранее стало известно, что ВС России почти полностью зачистили территорию Красноармейска (украинское название — Покровск). До этого российские войска освободили восточную часть Купянска и Гнатовку, а также заблокировали солдат Вооруженных сил Украины в Димитрове.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В G7 решили усилить давление на Россию

Главы МИД стран «Большой семерки» по итогам встречи в Канаде отчитались, что планируют усиливать экономическое давление на Россию из-за конфликта на Украине, и высказались о планах на российские активы для поддержки Киева.

Как говорится в итоговом заявлении, «Большая семерка» выступает не только за ужесточение ограничений в отношении Москвы, но и за их введение против стран, финансово помогающих России в проведении специальной военной операции.

Мы изучаем меры против стран и организаций, которые помогают финансировать российские военные усилия заявление глав МИД стран G7 по итогам встречи в Канаде

Фото: Carlos Osorio / Reuters

В США предупредили Европу о последствиях этих усилий

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможная конфискация российских активов приведет к непредвиденным последствиям. При этом он отметил, что не может сейчас сделать официального заявления по этому поводу.

Кроме того, американский политик не стал отвечать на вопрос об участии Вашингтона в разработке плана по конфискации российских активов. Он уточнил, что данным вопросом занимается министр финансов Скотт Бессент.

Мы в курсе этих усилий Европы. Очевидно, есть пара стран, которые не в восторге от этого, но это европейские дела

Марко Рубио госсекретарь США

Как сообщалось ранее, Группа семи потеряет 73 миллиарда долларов в случае конфискации активов РФ. Это может произойти, если Москва примет ответные меры.