Стало известно о копировании за рубежом российской системы ПВО

«Алмаз-Антей»: Разные страны копируют решения российской системы ПВО
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Разные страны копируют решения, используемые в российской системе противовоздушной обороны (ПВО). Об этом ТАСС стало известно от заместителя генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Вячеслава Дзиркална.

По его словам, использование российского опыта зависит от уровня угроз и масштабов государственной территории. «Некоторые вынужденно создают комплексную многоуровневую систему ПВО, схожую с системой ПВО России», — сказал руководитель.

По его словам, события последних десятилетий наглядно продемонстрировали, что качественная система ПВО является надежным гарантом суверенитета государства.

В сентябре концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» сообщил, что за последний год более чем вдвое нарастил производство зенитных ракетных систем С-350 и С-400.

В том же месяце западный журнал Military Watch Magazine написал, что Индия планирует закупить у России дополнительные С-400.

