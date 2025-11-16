Спорт
Нурмагомедов прокомментировал завоевание Махачевым второго чемпионского пояса

Нурмагомедов счастлив завоеванием Махачевым второго чемпионского пояса
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Его слова приводит «Чемпионат».

Нурмагомедов заявил, что счастлив от того, что Махачев завоевал второй чемпионский пояс. По его мнению, команда продолжает уверенно двигаться вперед, с каждым поединком демонстрируя прогресс и завоевывая чемпионские пояса в разных весовых категориях и промоушенах. «Ради этого мы трудимся каждое утро и вечер», — отметил спортсмен.

Ранее на победу над Маддаленой отреагировал сам Махачев. По мнению россиянина, поединок сложился для него легко.

16 ноября Махачев победил Маддалену в бою за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе единогласным решением судей. Россиянин ранее был чемпионом промоушена в легком весе.

