«Есть кому еще что сказать?» Опубликовано видео с посланием участников операции «Поток» из трубы

Обнародовано видео с обращением бойцов операции «Поток» к россиянкам

Опубликовано видео с обращением российских бойцов, принимавших участие в операции «Поток», к россиянкам. Оно было записано еще в марте 2025 года.

На опубликованных кадрах можно увидеть нескольких военных в трубе. Мужчины, несмотря на ситуацию, решили поздравить женщин с 8 Марта. Солдаты в обращении пожелали «милым дамам оставаться такими же красивыми», а также пожелали всего самого лучшего и светлого.

Авторы публикации объяснили, что в трубу провели интернет до начала операции. Они добавили, что на интернете сейчас сконцентрировано все, включая трансляции, подачу целей, контроль обстановки и даже ретрансляторы связи.

В операции под названием «Поток» («Труба»), которая началась 8 марта в Курской области, приняли участие более 800 бойцов Российской армии. Эта операция способствовала освобождению Суджи — курского райцентра, в то время находившегося под контролем Вооруженных сил Украины. Российские военные перемещались по подземному газопроводу на 15 километров в тыл противника, затем вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи и нанесли внезапный удар по украинским позициям.

Участник операции «Поток» прошел пешком 24 километра до позиций ВСУ

Ранее военкор Влад Андрица рассказал, что участник операции «Поток» с позывным Бокс прошел пешком 24 километра до позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам журналиста, Бокс с сослуживцами вышли на новое задание уже через несколько дней после завершения операции «Поток». «Прокапались и пошли за 24 километра в Демидовку», — пояснил Андрица.

Журналист заявил, что боец находится в прекрасной физической форме. «Он в апреле отсидел шесть дней в трубе, без еды и воды и так далее. После этого у них был марш на Демидовку в составе малой штурмовой группы. Я думаю, что вопрос о его физической подготовке автоматически (...) снимается», — заключил военкор.

Раненый российский боец 12 дней полз к своим и встретил день рождения в лесу

Сообщалось также об участнике специальной военной операции (СВО), который 12 дней полз к своим и выжил. Раненого солдата оставили на поле боя, поскольку сослуживцы думали, что он погиб. Пришедшему в сознание солдату пришлось возвращаться на позиции самостоятельно. Из-за ранения ему был доступен только один способ передвижения — ползком.

В лесу, двигаясь к российским позициям, военнослужащий встретил свой день рождения. Ему удалось добраться до российских позиций, сейчас он в безопасности.

Еще один военнослужащий, родом из Башкирии, объявленный пропавшим без вести, на протяжении двух месяцев полз к расположению своей части. В пути россиянин прикрывался телами бойцов ВСУ, чтобы запутать украинские боевые дроны, для которых он был мишенью.

Операция «Поток» в Судже оказалась неожиданностью для ВСУ

Операция Вооруженных сил (ВС) России по прорыву в Суджу Курской области через газопровод оказалась неожиданностью для противника. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

Он рассказал, что более 600 штурмовиков преодолели расстояние около 15 километров внутри трубы и вышли в глубине боевых порядков Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны», — указал военачальник.

Герасимов добавил, что в сводном штурмовом подразделении были задействованы бойцы добровольческого отряда «Ветераны», 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка и отряда спецназа «Ахмат».