«Радиостанция Судного дня» передала шифровку с названием страны НАТО

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала сообщение о Латвии

Радиостанция УВБ-76 передала шестое сообщение за день с названием граничащей с Россией страны блока НАТО. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 14:40 по московскому времени в эфире так называемой радиостанции Судного дня прозвучала шифровка «Латвия». Оно появилось в эфире впервые.

НЖТИ 15854 ЛАТВИЯ 5894 4167

Первое сообщение за 17 ноября УВБ-76 передала в 11:11. Оно содержало слово «жеребость», которое еще ни разу не появлялось в эфире. В 12:36 последовало второе сообщение с новым для радиостанции словом «оцинковщик».

В 12:43 УВБ-76 повторила слово «лесолед». Передача с этим словом уже регистрировалась 20 февраля 2022 года. В 14:04 повторно прозвучало слово «болонский», которое также впервые было зафиксировано на радиочастоте 20 февраля 2022 года. Затем в 14:35 повторили шифровку от той же даты со словом «пошлый».

Последние месяцы УВБ-76 регулярно повторяет сообщения, звучавшие на станции в январе и феврале 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.