Усик сделал заявление после отказа от звания абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сделал заявление после отказа от звания абсолютного чемпиона мира.

Спортсмен поблагодарил Всемирную боксерскую организацию (WBO), титул которой он освободил, «за то, что были со мной». «Всем доброе утро», — добавил он.

Усик отказался от звания абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе ранее 18 ноября. Отмечалось, что WBO получила официальное уведомление от команды спортсмена.

В июле 38-летний Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.