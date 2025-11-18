Спорт
13:13, 18 ноября 2025Спорт

Усик сделал заявление после отказа от звания абсолютного чемпиона мира

Боксер Усик поблагодарил WBO после отказа от звания абсолютного чемпиона мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Boyers / Action Images / Reuters

Украинский боксер Александр Усик на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сделал заявление после отказа от звания абсолютного чемпиона мира.

Спортсмен поблагодарил Всемирную боксерскую организацию (WBO), титул которой он освободил, «за то, что были со мной». «Всем доброе утро», — добавил он.

Усик отказался от звания абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе ранее 18 ноября. Отмечалось, что WBO получила официальное уведомление от команды спортсмена.

В июле 38-летний Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

