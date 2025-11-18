Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
18:11, 18 ноября 2025Спорт

В «Динамо» оценили уход Карпина

Член совета директоров «Динамо» Степашин: Уход Карпина был его личным решением
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России по футболу. Его слова приводит «Интерфакс».

Степашин отметил, что в команде не было никаких конфликтов, которые могли бы повлиять на решение Карпина об уходе. «Карпину предлагали работать и дальше. Был кредит доверия. Но он принял решение уйти. Это его личное решение», — заявил он. Степашин добавил, что в настоящее время кандидатуры на пост главного тренера не рассматриваются.

17 ноября Карпин объявил о своем уходе из команды. Он объяснил свое решение нежеланием совмещать работу в «Динамо» и сборной России.

Позднее стало известно, что исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» вместо Карпина назначили Ролана Гусева. Ранее он уже исполнял обязанности главного тренера клуба после ухода Марцела Лички.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги. Премьер-министр заявил, что они сотрудничали с Россией

    На Западе раскрыли смысл лжи ЕС о России

    В российском регионе остановился поезд с ранеными бойцами СВО. Его встречали сотни людей

    В российском регионе впервые объявили угрозу атаки воздушного шара

    Пытавшийся спровоцировать авиакатастрофу во время рейса пилот избежал тюрьмы

    Воюющий в Донбассе однокурсник Сырского поделился воспоминаниями о главкоме ВСУ

    Во Франции допустили отправку Макроном летчиков на Украину

    В Кремле назвали поводы для головной боли в Киеве

    Россиянам назвали условия выплаты 13-й зарплаты

    Всадник на лошади провалился в огромную яму в России и сделал неожиданное открытие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости