Бывший король Малайзии признал ребенка от русской красавицы

Бывший король Малайзии Мухаммад V признал ребенка от россиянки Оксаны Воеводиной

Бывший король Малайзии, султан Келантана Мухаммад V, в частной переписке признал, что является отцом ребенка обладательницы титула «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной. Об этом сообщает издание Mothership со ссылкой на соцсети новой жены султана, американки Бриттани Портер.

Портер рассказала, что в апреле 2024 года отправилась вместе с султаном в Оман на церемонию никах. Она считала ее аналогом помолвки и рассчитывала сыграть настоящую свадьбу в январе 2025 года. Лишь позднее женщина осознала, что во время церемонии стала официальной женой бывшего короля Малайзии.

В июле 2024 года у Портер случился выкидыш, после чего Мухаммад перестал выходить на связь. «После выкидыша он исчез, — утверждает американка. — Ни объяснений, ни развода. Просто тишина». Похожая ситуация была и с русской участницей конкурса красоты Воеводиной: официально Мухаммад не признает ее сына, Леона Исмаила.

Тем не менее в частной переписке с Портер он впервые указал, что считает мальчика своим ребенком. Обманутая американка выложила фрагменты их переписки, в которых Мухаммад жаловался, что его бывшая русская возлюбленная думает только о деньгах и требует у него несколько миллионов фунтов стерлингов в год (точная сумма скрыта, — прим. ред. «Ленты.ру»). Он пишет, что уже платит Воеводиной миллион фунтов стерлингов в год, но ей все мало.

Затем Портер скинула ему видео с Воеводиной и ее сыном. Султан не стал отрицать, что на кадрах его ребенок и написал в ответ «вот как он выглядит сейчас» (на этом месте скриншот с перепиской обрывается, — прим. ред. «Ленты.ру»). Также Мухаммад отправил американке двухстраничный документ в формате pdf под названием Leon's school report (Отчет о школьной успеваемости Леона).

О свадьбе Оксаны Воеводиной и Мухаммада V стало известно в ноябре 2018 года. Через несколько недель Мухаммаду пришлось отречься от престола. В мае 2019 года Воеводина родила сына, а еще через два месяца выяснилось, что пара разводится. Королева красоты утверждала, что узнала о намерении султана расторгнуть брак через интернет. В 2020 году Воеводина заявила, что ей поступают угрозы от малайзийских придворных.