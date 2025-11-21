Цены на газ в Европе упали до минимума за полтора года

Фьючерсы на природный газ в Европе достигли минимальных значений с мая 2024 года, то есть за последние 18 месяцев. Об этом со ссылкой на данные лондонской биржи ICE пишет Bloomberg.

На минимуме цена подходила к 360 долларам за тысячу кубометров. Поводом для падения стоимости стали прогнозы погоды, предполагающие высокую температуру, стабильные и большие объемы поставок газа, а также разговоры о новом плане по прекращению боевых действий на Украине, на котором настаивает администрация президента США Дональда Трампа.

Трейдеры ставят на то, что если переговоры увенчаются успехом, то у Европы не будет повода запрещать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). В таком случае опасения по поводу перебоев с поставками, толкавшие цены вверх, можно будет не принимать во внимание.

Кроме того, участники рынка все больше признают, что имеющиеся запасы газа и текущие поставки СПГ позволят Европе спокойно пройти зиму, хотя в случае внезапных морозов прогнозы могут пересмотреть.

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер во время выступления на Петербургском международном газовом форуме пообещал Европе аномально холодную зиму и дефицит газа.

Вместе с тем в докладе Форума стран-экспортеров газа сообщалось, что в сентябре 2025 года добыча газа в Европе увеличилась на 10,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.