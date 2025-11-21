Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:15, 21 ноября 2025Экономика

Цены на газ в Европе упали до минимума за полтора года

Bloomberg: Цены на газ в Европе упали до минимальных значений за 18 месяцев
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Фьючерсы на природный газ в Европе достигли минимальных значений с мая 2024 года, то есть за последние 18 месяцев. Об этом со ссылкой на данные лондонской биржи ICE пишет Bloomberg.

На минимуме цена подходила к 360 долларам за тысячу кубометров. Поводом для падения стоимости стали прогнозы погоды, предполагающие высокую температуру, стабильные и большие объемы поставок газа, а также разговоры о новом плане по прекращению боевых действий на Украине, на котором настаивает администрация президента США Дональда Трампа.

Трейдеры ставят на то, что если переговоры увенчаются успехом, то у Европы не будет повода запрещать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). В таком случае опасения по поводу перебоев с поставками, толкавшие цены вверх, можно будет не принимать во внимание.

Материалы по теме:
Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?
Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?
Сегодня
США вместе с мирным планом передали Украине еще один документ. Почему его назвали «большой победой» Зеленского?
США вместе с мирным планом передали Украине еще один документ. Почему его назвали «большой победой» Зеленского?
Сегодня

Кроме того, участники рынка все больше признают, что имеющиеся запасы газа и текущие поставки СПГ позволят Европе спокойно пройти зиму, хотя в случае внезапных морозов прогнозы могут пересмотреть.

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер во время выступления на Петербургском международном газовом форуме пообещал Европе аномально холодную зиму и дефицит газа.

Вместе с тем в докладе Форума стран-экспортеров газа сообщалось, что в сентябре 2025 года добыча газа в Европе увеличилась на 10,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по плану Трампа

    В российском регионе проверят на вменяемость обвиняемого в покушении на детей учителя

    Предвещающего катаклизмы красивого сельдяного короля вынесло на берег

    В России нашли способ завозить машины из Европы

    Появились подробности жизни одной из жертв богородского маньяка

    Мировые цены на кофе резко упали

    «Евротройка» отвергла ключевые пункты мирного плана США по Украине

    Обломки ракет ATACMS нашли на юго-западе Воронежа

    Анфиса Чехова оценила возможность возродить шоу о сексе на российском ТВ

    Володин раскрыл детали проекта закона об изменениях в описании герба России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости