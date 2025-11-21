Экономика
18:02, 21 ноября 2025Экономика

Один из крупнейших покупателей российской нефти отказался от нее. Торговля с этой компанией приносила России миллиарды долларов

Крупнейший покупатель нефти из РФ Reliance Industries прекратил поставки
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Amit Dave / Reuters

Крупнейший покупатель российской нефти — Reliance Industries из Индииобъявил о полном прекращении поставок из РФ.

Компания прекратила импорт сырья из России на свой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Джамнагаре с 20 ноября. С 1 декабря комплекс будет получать сырье только нероссийского происхождения.

НПЗ в Джамнагаре, Индия

Фото: Stringer / Reuters

В 2021 году индийская организация приобрела российской нефти на 85 миллионов долларов, а в 2023-м — на пике — на 11,7 миллиарда долларов. Нынешнее решение связали с новыми санкциями США и Европейского союза в отношении Москвы.

Администрация американского президента Дональда Трампа приветствовала такой шаг. В Вашингтоне отметили, что он направлен на достижение существенного прогресса на торговых переговорах между двумя странами.

Решение индийской компании назвали серьезным ударом

Эксперт по Южной Азии и старший научный сотрудник Азиатско-Тихоокеанского фонда Канады Майкл Кугельман заявил, что прекращение закупок российской нефти одним из ключевых игроков индийского энергетического рынка стало «значительным» жестом в адрес США.

По мнению спикера, это решение может стать одним из последних факторов, который позволит обеим сторонам выйти на финишную прямую в торговых переговорах.

Плакат Reliance Industries

Фото: Vivek Prakash / Reuters

Кугельман не исключил, что в краткосрочной перспективе Reliance Industries обратится к Ближнему Востоку и США, чтобы заменить российскую нефть. «Его первоочередная задача — как можно быстрее заполнить столь большой пробел. Это довольно серьезный удар», — подчеркнул эксперт.

Пять крупнейших НПЗ Индии решили не покупать нефть из России в декабре

11 ноября стало известно, что пять крупнейших владельцев НПЗ Индии не разместили ни одного заказа на поставки российской нефти в декабре.

Речь шла о Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals и HPCL-Mittal Energy. На них в этом году приходилось около двух третей общего импорта российской нефти Индией.

Сохранили закупки две компании — Indian Oil Corporation и Nayara Energy. Первая продолжила сотрудничество с продавцами, которые не попали под санкции.

Заправочная станция на окраине Ахмадабада, Индия

Фото: Amit Dave / Reuters

18 ноября Financial Times написало, что индийская сторона продолжила покупать российскую нефть вопреки угрозам Трампа.

По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, в прошлом месяце Индия приобрела у России ископаемое топливо на сумму 3,1 миллиарда евро, став вторым по величине покупателем после Китая. Траты на сырую нефть выросли на 11 процентов в месячном выражении, до 2,5 миллиарда евро. Две трети суммы было потрачено частными НПЗ. В то же время государственные НПЗ в октябре увеличили объемы почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.

20 октября Трамп сообщил, что Индия продолжит платить «огромные» пошлины, если не откажется от закупок российской нефти. Он рассказал, что беседовал с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Последний заявил американскому коллеге, «что не собирается связываться с российской нефтью».

«Но если они хотят говорить об этом, то они просто продолжат платить огромные пошлины, а они не хотят этого делать», — сказал глава Белого дома. До этого власти США заявляли, что Индия сократила импорт российской нефти на 50 процентов после «продуктивных дискуссий».

